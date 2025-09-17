onedio
Sosyal Medya Yayıncısı Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt Bacanağı Tarafından Öldürüldü

Ali Can YAYCILI
17.09.2025 - 07:22 Son Güncelleme: 17.09.2025 - 09:11

Ankara’da uzman çavuş olan bacanağı Emre Bozkurt'u (36) tabancayla vurarak öldüren Uğur Balkoca, aynı silahla yaşamına son verdi. Ankara'da bacanağı tarafından öldürülen hem sosyal medya yayıncısı hem de Jandarma Uzman Çavuş olduğu ortaya çıktı. Emre Bozkurt’un cenazesinin yarın Ankara’da defnedileceği öğrenildi.

Sosyal medya yayıncısı Emre Bozkurt'un öldürüldüğü olay, saat 06.30 sıralarında, Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde meydana geldi.

Ankara’da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan sosyal medya yayıncısı Emre Bozkurt’a, evinden çıktığı sırada otomobilin içinden ateş açıldı. Bozkurt, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bozkurt'un cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bozkurt'u vurarak öldürdüğü tespit edilen bacanağı Uğur Balkoca ise olay yerine 500 metre ileride Menderes Mahallesi Ahmet Koparan Bulvarı'nda 06 HB 155 plakalı aracının içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Balkoca'nın, cinayetin ardından aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bacanaklar arasında 10 yıldır süren husumet varmış!

Ankara'da bacanağı Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt'u tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Uğur Balkoca'nın, cinayeti aralarında 10 yıldır süren husumet nedeniyle işlediği ileri sürüldü. Olayın ardından Emre Bozkurt'un yakınları, gözyaşı döktü. Orhan Karakoç, 'Bildiğim kadarıyla olaya karışınlar, bacanakmış. Aralarında problem varmış. Vurulan jandarma personeliymiş. Saldırgan da olayın ardından buraya gelip, intihar etmiş' dedi. Melih Arslan ise 'Sabah olay yerine geldiğimiz polisin bölgeyi kapattığını gördük. İçeriye girmemize izin verilmedi. Bacanaklar arasında 10 senelik bir husumet olduğunu duyduk' diye konuştu.

Ankara'da bacanağı tarafından öldürülen sosyal medya yayıncısı ve aynı zamanda Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt’un cenazesinin yarın Ankara’da defnedileceği öğrenildi.

