Sosyal Medya Yayıncısı Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt Bacanağı Tarafından Öldürüldü
Ankara’da uzman çavuş olan bacanağı Emre Bozkurt'u (36) tabancayla vurarak öldüren Uğur Balkoca, aynı silahla yaşamına son verdi. Ankara'da bacanağı tarafından öldürülen hem sosyal medya yayıncısı hem de Jandarma Uzman Çavuş olduğu ortaya çıktı. Emre Bozkurt’un cenazesinin yarın Ankara’da defnedileceği öğrenildi.
Sosyal medya yayıncısı Emre Bozkurt'un öldürüldüğü olay, saat 06.30 sıralarında, Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde meydana geldi.
Bacanaklar arasında 10 yıldır süren husumet varmış!
Ankara'da bacanağı tarafından öldürülen sosyal medya yayıncısı ve aynı zamanda Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt'un cenazesinin yarın Ankara'da defnedileceği öğrenildi.
