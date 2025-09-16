Gözaltına Alınan Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem'e Yurt Dışı Çıkış Yasağı Verildi!
Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önce katıldığı bir YouTube programında sarfettiği sözler sebebiyle dün akşam gözaltına alınmıştı. Merve Göntem, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı talebiyle serbest bırakıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
