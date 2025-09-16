onedio
Gözaltına Alınan Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem'e Yurt Dışı Çıkış Yasağı Verildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2025 - 15:06

Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önce katıldığı bir YouTube programında sarfettiği sözler sebebiyle dün akşam gözaltına alınmıştı. Merve Göntem, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı talebiyle serbest bırakıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önce katıldığı bir YouTube kanalında sarfettiği sözler sebebiyle dün akşam gözaltına alınmıştı.

Bu sabah Anadolu Adliyesi’nde duruşmaya götürülen senarist Merve Göntem hakkında karar verildi. Merve Göntem, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı talebiyle serbest bırakıldı.

Detaylar:

Merve Ersoy
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
