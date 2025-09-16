Korkunç İddia: Tom Cruise, Ünlü Hollywood Tarikatına Yeni Sevgilisini de Üye Yapacak

1980’lerde Scientology Kilisesi’ne katıldı ve o günden beri hem maddi hem de manevi olarak örgüte büyük destek verdi. Kilise, Cruise’u adeta “yüzü” haline getirdi; onun dünya çapındaki şöhretini kullanarak Scientology’yi tanıtmaya çalıştı. Cruise da röportajlarında, inancın hayatını ve kariyerini olumlu yönde etkilediğini sık sık dile getirdi.

Bu yüzden Tom Cruise'un Scientology ile neredeyse özdeşleştiğini söylesek yalan olmaz.