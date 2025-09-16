onedio
Korkunç İddia: Tom Cruise, Ünlü Hollywood Tarikatına Yeni Sevgilisini de Üye Yapacak

Korkunç İddia: Tom Cruise, Ünlü Hollywood Tarikatına Yeni Sevgilisini de Üye Yapacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 14:38

Yabancı basının en konuşulan çiftlerinden biri olan Tom Cruise ve Ana de Armas, şimdi de ‘Hollywood tarikatı’ olarak ünlenen Scientoloji (Scientology) ile gündeme geldi.

İddialara göre Cruise, yeni sevgilisine bu tarikata katılması yönünde öğütler veriyor. Buyurun detaylara...

Hollywood'u yakından takip edenler bilir: Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, aynı zamanda Scientoloji tarikatının müdavimlerinden.

Ancak bu tarikatın adını daha önce duymayanlarınız varsa anlatalım.

Scientology, 1950’lerde L. Ron Hubbard tarafından geliştirilen, insanın aslında ölümsüz bir ruhsal varlık olduğuna inanan tartışmalı bir inanç sistemidir. Öğretilerinde, bireylerin zihinsel ve ruhsal yüklerinden “auditing” adı verilen seanslarla arınabileceği savunulur. Bazı ülkelerde din olarak kabul görürken, bazı yerlerde ise ticari yönü ve kapalı yapısı nedeniyle eleştirilmektedir.

Tom Cruise ise 'Hollywood Tarikatı' olarak bilinen Scientoloji'nin en ünlü ve en güçlü savunucularından biri olarak biliniyor.

1980’lerde Scientology Kilisesi’ne katıldı ve o günden beri hem maddi hem de manevi olarak örgüte büyük destek verdi. Kilise, Cruise’u adeta “yüzü” haline getirdi; onun dünya çapındaki şöhretini kullanarak Scientology’yi tanıtmaya çalıştı. Cruise da röportajlarında, inancın hayatını ve kariyerini olumlu yönde etkilediğini sık sık dile getirdi. 

Bu yüzden Tom Cruise'un Scientology ile neredeyse özdeşleştiğini söylesek yalan olmaz.

Şimdilerde Hollywood'da dolanan bir başka iddia çok konuşuluyor: Tom Cruise, yeni sevgilisi oyuncu Ana de Armas'ı da bu tarikata katılması yönünde destekliyormuş!

Bu yılın başlarında ilişkilerine başlayan çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Öyle ki Armas, Cruise için Scientoloji hakkında birçok şey öğreniyormuş. 

Çifte yakın bir kaynağın iddiasına göre, “Cruise, Scientologist olmayan biriyle birlikte olamayacağı için Ana araştırmalar yapıyor.”

Tom Cruise, Scientology Kilisesi’nin uzun süredir aktif bir üyesi ve özellikle özel hayatında da bu bağlılığını yansıttı. Evlenmeden önce hem Nicole Kidman’ı hem de Katie Holmes’u kiliseye üye olmaya teşvik ettiği biliniyor.

Ancak ikisi de Cruise’dan ayrıldıktan sonra Scientology ile bağlarını kopardı.

Özellikle Holmes’un boşanma sürecinde kilisenin etkisinin tartışma konusu olmasına yol açmıştı. Boşanma öncesi ve sırasında, Cruise’un Scientoloji ile derin bağları, Holmes’un kendi kararlarını özgürce verip veremeyeceği konusunda kamuoyunda soru işaretleri yaratmıştı...

Ana de Armas cephesinden ise iddialara yönelik bir açıklama gelmedi.

Cidden aşkı için tarikata üye olmaya kadar ileri gider mi? Yorumu size bıraktık.

