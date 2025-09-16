Korkunç İddia: Tom Cruise, Ünlü Hollywood Tarikatına Yeni Sevgilisini de Üye Yapacak
Kaynak: https://www.newsnationnow.com/enterta...
Yabancı basının en konuşulan çiftlerinden biri olan Tom Cruise ve Ana de Armas, şimdi de ‘Hollywood tarikatı’ olarak ünlenen Scientoloji (Scientology) ile gündeme geldi.
İddialara göre Cruise, yeni sevgilisine bu tarikata katılması yönünde öğütler veriyor. Buyurun detaylara...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollywood'u yakından takip edenler bilir: Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, aynı zamanda Scientoloji tarikatının müdavimlerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tom Cruise ise 'Hollywood Tarikatı' olarak bilinen Scientoloji'nin en ünlü ve en güçlü savunucularından biri olarak biliniyor.
Şimdilerde Hollywood'da dolanan bir başka iddia çok konuşuluyor: Tom Cruise, yeni sevgilisi oyuncu Ana de Armas'ı da bu tarikata katılması yönünde destekliyormuş!
Tom Cruise, Scientology Kilisesi’nin uzun süredir aktif bir üyesi ve özellikle özel hayatında da bu bağlılığını yansıttı. Evlenmeden önce hem Nicole Kidman’ı hem de Katie Holmes’u kiliseye üye olmaya teşvik ettiği biliniyor.
Ana de Armas cephesinden ise iddialara yönelik bir açıklama gelmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İçerik Editörü
Tüm içerikleri
Yorum Yazın