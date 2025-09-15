onedio
Onlar da Akıllıya Hasret: Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Modelin Eski Hali

Onlar da Akıllıya Hasret: Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Modelin Eski Hali

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Onedio Üyesi
15.09.2025 - 13:35

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olmak için birçok kez bıçak altına yatan ünlü model Anastasia Pokreshchuk'u bilenler bilir. Estetik sevdasıyla tanınan Ukraynalı modelin, eski haline dair paylaştığı fotoğraflar bir kez daha yaşadığı değişimi gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...

Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk'u tanıyanlarınız vardır: Kendisi "dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip model" olarak biliniyor.

Modeli tanıyanlardan sosyal medyada, yüzünün ‘Testere’ karakterine benzediğini söyleyen yorumlar geliyor. Estetik operasyon için daha önce Türkiye’ye gelen ünlü model, eleştirilere aldırış etmiyor gibi görünüyor...

Şimdi de eski haliyle gündeme gelen model, bir zamanlar normal elmacık kemiklerine sahipken şimdiki görüntüsünü görenler onu tanımakta zorlandı.

İlginçtir ki, Anastasia yüzüne ilk estetik işlemini 26 yaşında yaptırmış. O günden bu yana tam olarak kaç kez operasyon geçirdiğini kendisi bile hatırlamadığını söylüyor. Buna rağmen, ilk estetikten sonra yanaklarını gördüğünde “resmen aşık olduğunu” ifade eden model, bu yolculuktan asla pişmanlık duymadığını da vurguluyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise her fırsatta modelin eski halinin daha iyi olduğunu söylüyor.

Kullanıcılardan gelen bu yorumlar, estetik operasyonlarının insanlarda yarattığı değişimler üzerinde düşündürtüyor. Bununla birlikte Anastasia’nın bu değişim, estetik dünyasında “Bunun da bir sınırı yok mu?” sorusunu yeniden gündeme getiriyor.

Anastasia Pokreshchuk'un çok konuşulan eski hali👇

Siz kendisinin değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tahmin etmek çok zor olmasa da...

