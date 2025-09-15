Onlar da Akıllıya Hasret: Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Modelin Eski Hali
Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olmak için birçok kez bıçak altına yatan ünlü model Anastasia Pokreshchuk'u bilenler bilir. Estetik sevdasıyla tanınan Ukraynalı modelin, eski haline dair paylaştığı fotoğraflar bir kez daha yaşadığı değişimi gözler önüne serdi.
Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk'u tanıyanlarınız vardır: Kendisi "dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip model" olarak biliniyor.
Şimdi de eski haliyle gündeme gelen model, bir zamanlar normal elmacık kemiklerine sahipken şimdiki görüntüsünü görenler onu tanımakta zorlandı.
Sosyal medya kullanıcıları ise her fırsatta modelin eski halinin daha iyi olduğunu söylüyor.
Anastasia Pokreshchuk'un çok konuşulan eski hali👇
Siz kendisinin değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?
