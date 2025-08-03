Biz Saç Ekimi Ülkesiyiz: Saç Ektirme İşlemi Yaptıran Bir Kadın Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Türkiye, son yıllarda saç ekimi konusunda dünya çapında bir merkez haline geldi bildiğiniz üzere. Özellikle İstanbul, gelişmiş klinikleri, deneyimli cerrahları ve diğer ülkelere kıyasla daha uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yurt dışından gelen binlerce kişi, hem kaliteli hizmet almak hem de tedavi sürecini turistik bir tatille birleştirmek için Türkiye’yi tercih ediyor. Bu alandaki yüksek talep sayesinde saç ekimi, adeta sağlık turizminin lokomotiflerinden biri oldu. İnsanlar havaalanlarından özel araçlarla alınarak hastaneye getiriliyor, burada 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanırken aynı zamanda saç ekimi de yaptırıyorlar.
Saç ekim işlemi yaptıran bir kadın, işlemin 3. gününde yüzünün geldiği hali paylaştı. Genç kadının görüntüsü, bu işlemi düşünenleri biraz ürküttü.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Kim saç ekimi kolay dediyse gelsin beni bulsun"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın