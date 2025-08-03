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Biz Saç Ekimi Ülkesiyiz: Saç Ektirme İşlemi Yaptıran Bir Kadın Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Biz Saç Ekimi Ülkesiyiz: Saç Ektirme İşlemi Yaptıran Bir Kadın Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.08.2025 - 14:59

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Türkiye, son yıllarda saç ekimi konusunda dünya çapında bir merkez haline geldi bildiğiniz üzere. Özellikle İstanbul, gelişmiş klinikleri, deneyimli cerrahları ve diğer ülkelere kıyasla daha uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yurt dışından gelen binlerce kişi, hem kaliteli hizmet almak hem de tedavi sürecini turistik bir tatille birleştirmek için Türkiye’yi tercih ediyor. Bu alandaki yüksek talep sayesinde saç ekimi, adeta sağlık turizminin lokomotiflerinden biri oldu. İnsanlar havaalanlarından özel araçlarla alınarak hastaneye getiriliyor, burada 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanırken aynı zamanda saç ekimi de yaptırıyorlar. 

Saç ekim işlemi yaptıran bir kadın, işlemin 3. gününde yüzünün geldiği hali paylaştı. Genç kadının görüntüsü, bu işlemi düşünenleri biraz ürküttü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mervepery4/vi...
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"Kim saç ekimi kolay dediyse gelsin beni bulsun"

"Kim saç ekimi kolay dediyse gelsin beni bulsun"

Saç ekimi her ne kadar yaygın ve başarılı sonuçlar veren bir işlem olsa da, sürecin zorlukları da göz ardı edilmemeli elbette. Operasyon genellikle lokal anestezi altında yapılıyor ve ağrısız geçiyor. Fakat işlem saatler sürebiliyor. Ekimin ardından ilk günlerde şişlik, kaşıntı, kabuklanma gibi yan etkiler görülebiliyor. Ayrıca belirli bir süre güneşten korunma, spor yapmama ve başa darbe almama gibi kısıtlamalara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu süreç, sabır ve dikkat gerektirdiğinden, özellikle günlük hayat temposu yoğun olan kişiler için zorlu olabiliyor. Gereken kurallara dikkat edilmediğinde de enfeksiyon, ödemin yüze doğru inmesi gibi riskleri mevcut.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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