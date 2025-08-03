Biz Saç Ekimi Ülkesiyiz: Saç Ektirme İşlemi Yaptıran Bir Kadın Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Saç ekimi her ne kadar yaygın ve başarılı sonuçlar veren bir işlem olsa da, sürecin zorlukları da göz ardı edilmemeli elbette. Operasyon genellikle lokal anestezi altında yapılıyor ve ağrısız geçiyor. Fakat işlem saatler sürebiliyor. Ekimin ardından ilk günlerde şişlik, kaşıntı, kabuklanma gibi yan etkiler görülebiliyor. Ayrıca belirli bir süre güneşten korunma, spor yapmama ve başa darbe almama gibi kısıtlamalara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu süreç, sabır ve dikkat gerektirdiğinden, özellikle günlük hayat temposu yoğun olan kişiler için zorlu olabiliyor. Gereken kurallara dikkat edilmediğinde de enfeksiyon, ödemin yüze doğru inmesi gibi riskleri mevcut.