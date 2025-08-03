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"Türkiye'de Ebeveynlik Çok Abartılıyor" Diyen Kadın Fransa'daki Anneler ile Ülkemizdeki Anneleri Kıyasladı

"Türkiye'de Ebeveynlik Çok Abartılıyor" Diyen Kadın Fransa'daki Anneler ile Ülkemizdeki Anneleri Kıyasladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.08.2025 - 10:55

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde annelik, her zaman fedakarlıkla özdeşleşmiş kutsal bir rol olarak kabul edildi bildiğiniz üzere. Anneler, aile birliğinin ve toplumun temel direği olarak görülüyor, çocuklarının mutluluğu ve başarısı için kendi ihtiyaçlarını geri planda bırakmaları olağan bir davranış olarak karşılanıyor. Kültürel değerler ve gelenekler, anneden “sonsuz sabır” ve “koşulsuz sevgi” beklerken, bu fedakarlık anlayışı bazen annelerin kendi yaşamlarından ve kişisel mutluluklarından vazgeçmelerine yol açabiliyor.

Bir içerik üreticisi kayınvalidesi ile yaşadıktan sonra fark ettiği bir durum üzerine Fransa'daki annelik kavramı ile ülkemizdeki annelik kavramını karşılaştırdı. Yaptığı tespit ise düşündürdü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

“Fransızlara göre mutlu anne iyi anne, bize göre fedakar anne iyi anne”

“Fransızlara göre mutlu anne iyi anne, bize göre fedakar anne iyi anne”

Annelerin 'senin için saçımı süpürge ettim', 'yemedim yedirdim' gibi cümleleri ilk bakışta çok duygusal gelse de bir gerçeği gözardı etmemize sebep oluyor. Pek çok kadın, anne olduktan sonra kendi hayatını unutuyor. Hayatında anne olmadan öncesi ve sonrası olarak iki dönem açılıyor ve geçmişteki pek çok hobisinden, basit alışkanlığından tamamen vazgeçiyor. Günümüzde ebeveynlik kavramı, geçmişten çok farklı bir boyut kazandı. Geleneksel otoriter yaklaşımlardan uzaklaşılarak, daha anlayışlı, iletişim odaklı ve çocukların duygusal ihtiyaçlarına önem veren bir anlayış ön plana çıktı. Teknolojinin ve sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte ebeveynler, çocuklarının dünyasını daha yakından takip etmek zorunda kalırken, aynı zamanda sınır koyma ve özgürlük verme dengesini sağlamaya çalışıyor. Tüm bunların yanında kendi istek ve ihtiyaçlarını gözardı etmemesi de büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Ozan

iBu çocuklar ilerde kural tanımıyor ve görgüsüz oluyor makyaj yaparken de bu konu ne bileyim 😀😀