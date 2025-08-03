"Türkiye'de Ebeveynlik Çok Abartılıyor" Diyen Kadın Fransa'daki Anneler ile Ülkemizdeki Anneleri Kıyasladı

Ülkemizde annelik, her zaman fedakarlıkla özdeşleşmiş kutsal bir rol olarak kabul edildi bildiğiniz üzere. Anneler, aile birliğinin ve toplumun temel direği olarak görülüyor, çocuklarının mutluluğu ve başarısı için kendi ihtiyaçlarını geri planda bırakmaları olağan bir davranış olarak karşılanıyor. Kültürel değerler ve gelenekler, anneden “sonsuz sabır” ve “koşulsuz sevgi” beklerken, bu fedakarlık anlayışı bazen annelerin kendi yaşamlarından ve kişisel mutluluklarından vazgeçmelerine yol açabiliyor.

Bir içerik üreticisi kayınvalidesi ile yaşadıktan sonra fark ettiği bir durum üzerine Fransa'daki annelik kavramı ile ülkemizdeki annelik kavramını karşılaştırdı. Yaptığı tespit ise düşündürdü.