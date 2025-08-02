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Aile Apartmanına Gelin Giden Kadın Her Gün Yaşadığı Kaosu Anlattı: "Arkadaşlarımı Bile Çağıramıyorum"

Aile Apartmanına Gelin Giden Kadın Her Gün Yaşadığı Kaosu Anlattı: "Arkadaşlarımı Bile Çağıramıyorum"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2025 - 23:43

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde maalesef birçok aile, çocuklarını birey olarak görmekte zorlanıyor. Çocuklar genellikle “ailenin bir uzantısı” ya da “ailenin onurunu temsil eden varlıklar” olarak yetiştiriliyor. Bu anlayış, çocuğun kendi tercihlerini yapmasını, hayır demesini ya da farklı düşünmesini tehdit gibi algılatabiliyor. Özellikle kariyer seçimi, evlilik kararları ya da yaşam tarzı gibi konularda ailelerin müdahalesi oldukça yaygın. Sonuç olarak, çocukların birey olarak gelişmesi yerine, ailenin beklentilerine göre şekillenen “uyumlu çocuklar” yetiştirilmesi tercih ediliyor. Bu durum, hem özgüveni hem de sağlıklı sınır kurmayı engelliyor.

Takipçilerinden gelen mesajları okuyan bir içerik üreticisi, istemediğini belirtmesine rağmen evlendikten sonra eşinin ailesinin aile apartmanında yaşamak zorunda kalan takipçisinin hikayesini anlattı. Pek çok kişi kadına hak verse de aile apartmanının avantajları olduğunu savunanlar da oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Aile apartmanı, Türkiye’de oldukça yaygın ama bir o kadar da tartışmalı bir durum.

Aile apartmanı, Türkiye’de oldukça yaygın ama bir o kadar da tartışmalı bir durum.

Kimileri bunu avantaj olarak görürken kimileri ise özgürlüğü tamamen kısıtlayan bir durum olarak görüyor. Avantaj olarak, aile desteği her zaman yakındadır, özellikle çocuk büyütme sürecinde bu destek çok işe yarar. Ancak mahremiyetin sınırlı olması, sürekli göz önünde olma hissi, evlilikte çiftin sınırlarını korumasını zorlaştırabilir. Her gün aileyle iç içe olmak bazı çatışmalara da zemin hazırlayabilir. Bu yüzden, açık iletişim ve net sınırlar olmazsa bu durum evliliği yıpratabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aile apartmanında yaşayabilir miydiniz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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