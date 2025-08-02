Aile Apartmanına Gelin Giden Kadın Her Gün Yaşadığı Kaosu Anlattı: "Arkadaşlarımı Bile Çağıramıyorum"

Ülkemizde maalesef birçok aile, çocuklarını birey olarak görmekte zorlanıyor. Çocuklar genellikle “ailenin bir uzantısı” ya da “ailenin onurunu temsil eden varlıklar” olarak yetiştiriliyor. Bu anlayış, çocuğun kendi tercihlerini yapmasını, hayır demesini ya da farklı düşünmesini tehdit gibi algılatabiliyor. Özellikle kariyer seçimi, evlilik kararları ya da yaşam tarzı gibi konularda ailelerin müdahalesi oldukça yaygın. Sonuç olarak, çocukların birey olarak gelişmesi yerine, ailenin beklentilerine göre şekillenen “uyumlu çocuklar” yetiştirilmesi tercih ediliyor. Bu durum, hem özgüveni hem de sağlıklı sınır kurmayı engelliyor.

Takipçilerinden gelen mesajları okuyan bir içerik üreticisi, istemediğini belirtmesine rağmen evlendikten sonra eşinin ailesinin aile apartmanında yaşamak zorunda kalan takipçisinin hikayesini anlattı. Pek çok kişi kadına hak verse de aile apartmanının avantajları olduğunu savunanlar da oldu.