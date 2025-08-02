Gaziantep'te Sokaktaki Çocuklara Döner Ismarlayan Vatandaş Yemeklerini Kedilerle Paylaştıklarını Fark Etti

Hayvanlar ve çocuklar, dünyanın en masum ve en saf varlıkları. Bir çocuğun gülüşü ya da bir hayvanın minnettarlıkla bakan gözleri, insanlığın unuttuğu saflığı ve karşılıksız sevgiyi hatırlatır. Onlara zarar vermek, aslında dünyanın en korunmasız tarafına zarar vermek anlamına gelir. Bu yüzden hem çocukların hem de hayvanların sevgisi de, korunması da kutsaldır İstanbul Başakşehir'de sinirlerimizi altüst eden bir olay yaşandı bilginiz üzere. Burak Alan isimli şahıs, ‘Cezve’ isimli kediyi katletti. Bu olayın ardından Gaziantep'ten umutlarımızı yeniden yeşerten bir görüntü geldi.

Bir kadın, sokaktaki çocuklara döner ve ayran ısmarladı. Arabasına binip gitmek üzereyken çocukların dönerlerini kedilerle paylaştığını fark etti. O anlar izleyenlerin kalplerini ısıttı.