onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gaziantep'te Sokaktaki Çocuklara Döner Ismarlayan Vatandaş Yemeklerini Kedilerle Paylaştıklarını Fark Etti

Gaziantep'te Sokaktaki Çocuklara Döner Ismarlayan Vatandaş Yemeklerini Kedilerle Paylaştıklarını Fark Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2025 - 16:53

İçerik Devam Ediyor

Hayvanlar ve çocuklar, dünyanın en masum ve en saf varlıkları. Bir çocuğun gülüşü ya da bir hayvanın minnettarlıkla bakan gözleri, insanlığın unuttuğu saflığı ve karşılıksız sevgiyi hatırlatır. Onlara zarar vermek, aslında dünyanın en korunmasız tarafına zarar vermek anlamına gelir. Bu yüzden hem çocukların hem de hayvanların sevgisi de, korunması da kutsaldır İstanbul Başakşehir'de sinirlerimizi altüst eden bir olay yaşandı bilginiz üzere. Burak Alan isimli şahıs, ‘Cezve’ isimli kediyi katletti. Bu olayın ardından Gaziantep'ten umutlarımızı yeniden yeşerten bir görüntü geldi. 

Bir kadın, sokaktaki çocuklara döner ve ayran ısmarladı. Arabasına binip gitmek üzereyken çocukların dönerlerini kedilerle paylaştığını fark etti. O anlar izleyenlerin kalplerini ısıttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Çocukları hayvanlarla dost olarak yetiştirmek, onlara erken yaşta sevgi, empati ve sorumluluk duygusunu aşılamanın en etkili yollarından biri.

Çocukları hayvanlarla dost olarak yetiştirmek, onlara erken yaşta sevgi, empati ve sorumluluk duygusunu aşılamanın en etkili yollarından biri.

Bir hayvanla kurulan bağ, çocuğun doğaya ve canlılara karşı daha duyarlı olmasını sağlar. Hayvanlarla vakit geçiren çocuklar, paylaşmayı, sabretmeyi ve karşılıksız sevgiyi keşfeder. Bu dostluklar, sadece çocukların ruhsal gelişimini değil, toplumun gelecekteki vicdanını da şekillendirir. Bu yüzden sağlıklı bir toplum için her canlı için duyarlı çocuklar yetiştirmek, hayati bir önem taşıyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın