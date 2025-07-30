Antalya'da Aslanın Saldırısına Uğrayan Süleyman Kır Aslan Zeus'un Öldürülmesi Hakkında Konuştu

Geçtiğimiz haftalarda film sahnelerini aratmayan bir olay yaşanmış, Antalya'da bir vatandaş hayvanat bahçesinden kaçan aslanın saldırısına uğramıştı. Manavgat'taki Aslan Diyarı parkından kaçan aslan, ekiplerin aradığı sırada bir çiftçiye saldırdı. Ağır yaralanan çiftçi tedavi altına alındı, aslan ise öldürüldü. Aslanı farklı yöntemlerle yakalamak yerine öldürülmesi, hatta aslanla birlikte poz verilmesi ise tepki çekti.

Tedavisi hala devam eden Süleyman Kır, aslanın öldürülmesi üzerine konuştu. 'Bu olayda tek suçsuz olan ben ve aslan.' diyen Kır, 'Diğer suçlu olanlar cezasını çeksin.' dedi.