Antalya'da Aslanın Saldırısına Uğrayan Süleyman Kır Aslan Zeus'un Öldürülmesi Hakkında Konuştu

Geçtiğimiz haftalarda film sahnelerini aratmayan bir olay yaşanmış, Antalya'da bir vatandaş hayvanat bahçesinden kaçan aslanın saldırısına uğramıştı. Manavgat'taki Aslan Diyarı parkından kaçan aslan, ekiplerin aradığı sırada bir çiftçiye saldırdı. Ağır yaralanan çiftçi tedavi altına alındı, aslan ise öldürüldü. Aslanı farklı yöntemlerle yakalamak yerine öldürülmesi, hatta aslanla birlikte poz verilmesi ise tepki çekti.
Tedavisi hala devam eden Süleyman Kır, aslanın öldürülmesi üzerine konuştu. 'Bu olayda tek suçsuz olan ben ve aslan.' diyen Kır, 'Diğer suçlu olanlar cezasını çeksin.' dedi.
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"Aslanı uyuştursalardı, öldürmeselerdi iyi olurdu."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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