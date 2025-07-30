Türk İnşaat İşçileri Rusya'daki 8.8'lik Depreme Çalıştıkları Sırada Yakalandı: "1 Dakikayı Geçti"

Geçtiğimiz gece, Rusya'nın en doğusunda, Kamçatka Yarımadası'nda, son yılların en büyük depremlerinden biri yaşandı. 8.8 büyüklüğündeki bu depremin hemen ardından, pek çok bölge için tsunami uyarısı verildi. Bu potansiyel tsunami dalgalarının, ABD, Rusya, Japonya ve Meksika gibi ülkeleri etkileme ihtimali olduğu belirtildi. Bu ülkelerin kıyı bölgelerinde yaşayan insanlar yaşadıkları yeri terk etmeye başladı.
Rusya'da bir inşaatta çalışan inşaat işçileri çalıştıkları sırada depreme yakalandı. Depremi anbean kaydeden inşaat işçisi, sarsıntının 1 dakikadan uzun sürdüğünü belirtti.
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"Nereden baksan 1 dakikayı geçti. "
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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