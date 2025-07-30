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Tecrübe Budur: Ustalar Kendilerine Sorulan Ölçüyü Metreye Bakmadan Nokta Atışı Gösterdi

Tecrübe Budur: Ustalar Kendilerine Sorulan Ölçüyü Metreye Bakmadan Nokta Atışı Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.07.2025 - 10:56

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Tecrübe, her iş için oldukça önemli bir değer. Zamanla kazanılan bilgi ve beceriler, iş hayatında etkili bir şekilde kullanılması yapılan işi birkaç adım öne taşır. Her bir birey, geçmişte edindiği tecrübeler sayesinde neyin işe yaradığını, neyin sorun oluşturduğunu bilir ve buna göre daha bilinçli kararlar alır. Aynı işi defalarca yapmış biri, süreci daha iyi analiz eder, hataları önceden sezer ve olası aksilikler karşısında soğukkanlı kalabilir. Bu birikim, işin verimliliğini ve kalitesini artırırken, zaman da kazandırır. 

Termeli mobilya ustalarına bir ölçü soruldu ve mezuraya bakmadan göstermeleri istendi. Her biri neredeyse nokta atışı tahminler yaptı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DJrOLk...
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Zanaat, yüzyıllardır kültürümüzü şekillendiren ve kuşaktan kuşağa aktarılan değerli bir miras

Zanaat, yüzyıllardır kültürümüzü şekillendiren ve kuşaktan kuşağa aktarılan değerli bir miras

Ancak günümüzde bu miras yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Gelişen teknoloji, sanayileşme, seri üretim, ucuz tüketim alışkanlıkları ve genç nesillerin zanaata ilgisizliği; pek çok zanaatin unutulmasına neden oluyor. Elbette bunun gereksiz olduğunu, günümüz teknolojisiyle her şeyin zaten çok daha kolay ve kısa sürede yapılabildiğini savunanlar da var. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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