Tecrübe Budur: Ustalar Kendilerine Sorulan Ölçüyü Metreye Bakmadan Nokta Atışı Gösterdi

Tecrübe, her iş için oldukça önemli bir değer. Zamanla kazanılan bilgi ve beceriler, iş hayatında etkili bir şekilde kullanılması yapılan işi birkaç adım öne taşır. Her bir birey, geçmişte edindiği tecrübeler sayesinde neyin işe yaradığını, neyin sorun oluşturduğunu bilir ve buna göre daha bilinçli kararlar alır. Aynı işi defalarca yapmış biri, süreci daha iyi analiz eder, hataları önceden sezer ve olası aksilikler karşısında soğukkanlı kalabilir. Bu birikim, işin verimliliğini ve kalitesini artırırken, zaman da kazandırır.

Termeli mobilya ustalarına bir ölçü soruldu ve mezuraya bakmadan göstermeleri istendi. Her biri neredeyse nokta atışı tahminler yaptı.