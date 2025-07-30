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Hindistan Değil Türkiye: Bir Vatandaş Sis Dağı Yaylası'nda Açıkta Satılan Yayla Etlerini Paylaştı

Hindistan Değil Türkiye: Bir Vatandaş Sis Dağı Yaylası'nda Açıkta Satılan Yayla Etlerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.07.2025 - 09:06

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Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde sokaklarda veya açık alanlarda et satışı oldukça yaygın bildiğiniz üzere. Bu hem ekonomik nedenlerle hem de geleneksel alışkanlıklarla sıkça görülse de, sağlık açısından ciddi tehlikeler barındırıyor. Yüksek sıcaklık altında, korumasız biçimde sergilenen etler bakteri üretimine açık hale gelir ve bu da gıda zehirlenmeleri ile salgın hastalıkların yayılmasına neden olabilir. Soğuk zincirin korunmadığı, sinek ve toz gibi dış etkenlere maruz kalan bu tür etler tifo, dizanteri, salmonella gibi hastalıkların yayılmasına yol açabilir. Peki açıkta et satışı Türkiye'de de var desek?

Bir vatandaş Sis Dağı Yaylası’nda, etlerin açıkta satıldığı görüntüleri paylaştı. Görüntülere pek çok kişi 'Burası Hindistan mı?' yorumunu yaptı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Peki yayla eti nedir?

Peki yayla eti nedir?

Yayla eti, genellikle yaz aylarında hayvanların yüksek rakımlı, doğal ve serin meralarda (yaylalarda) otlatılması sonucu elde edilen bir et. Bu hayvanlar fabrika yemi yerine doğal ot, kekik, çiçek gibi bitkilerle beslendiğinden, etlerinin daha lezzetli, aromatik ve sağlıklı olduğu biliniyor. Yayla eti, merada serbestçe dolaşan hayvanların daha az yağlı ve daha sıkı dokulu olmasından dolayı besin değeri açısından da tercih ediliyor. Özellikle doğal ve katkısız ürünleri tercih edenler tarafından yayla eti daha çok rağbet görüyor. Bu tür etlerin mevsimsel ve bölgesel olması nedeniyle her zaman her yerde bulunması mümkün değil. Aynı zamanda yayla koşullarının da bu etlerin muhafaza edilmesi için oldukça uygun olduğu düşünülüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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