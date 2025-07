Hindistan Değil Türkiye: Bir Vatandaş Sis Dağı Yaylası'nda Açıkta Satılan Yayla Etlerini Paylaştı

Yayla eti, genellikle yaz aylarında hayvanların yüksek rakımlı, doğal ve serin meralarda (yaylalarda) otlatılması sonucu elde edilen bir et. Bu hayvanlar fabrika yemi yerine doğal ot, kekik, çiçek gibi bitkilerle beslendiğinden, etlerinin daha lezzetli, aromatik ve sağlıklı olduğu biliniyor. Yayla eti, merada serbestçe dolaşan hayvanların daha az yağlı ve daha sıkı dokulu olmasından dolayı besin değeri açısından da tercih ediliyor. Özellikle doğal ve katkısız ürünleri tercih edenler tarafından yayla eti daha çok rağbet görüyor. Bu tür etlerin mevsimsel ve bölgesel olması nedeniyle her zaman her yerde bulunması mümkün değil. Aynı zamanda yayla koşullarının da bu etlerin muhafaza edilmesi için oldukça uygun olduğu düşünülüyor.