Hindistan Değil Türkiye: Bir Vatandaş Sis Dağı Yaylası'nda Açıkta Satılan Yayla Etlerini Paylaştı

Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde sokaklarda veya açık alanlarda et satışı oldukça yaygın bildiğiniz üzere. Bu hem ekonomik nedenlerle hem de geleneksel alışkanlıklarla sıkça görülse de, sağlık açısından ciddi tehlikeler barındırıyor. Yüksek sıcaklık altında, korumasız biçimde sergilenen etler bakteri üretimine açık hale gelir ve bu da gıda zehirlenmeleri ile salgın hastalıkların yayılmasına neden olabilir. Soğuk zincirin korunmadığı, sinek ve toz gibi dış etkenlere maruz kalan bu tür etler tifo, dizanteri, salmonella gibi hastalıkların yayılmasına yol açabilir. Peki açıkta et satışı Türkiye'de de var desek?

Bir vatandaş Sis Dağı Yaylası’nda, etlerin açıkta satıldığı görüntüleri paylaştı. Görüntülere pek çok kişi 'Burası Hindistan mı?' yorumunu yaptı.