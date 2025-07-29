Yazıklar Olsun! Bir İçerik Üreticisi Girişin Yasak Olduğu Ormana Giderek Orada Bırakılan Çöpleri Paylaştı

Son günlerde ülkemizde art arda çıkan orman yangınları, sıcak hava dalgaları ve kuvvetli rüzgarlarla birlikte büyük felaketlere yol açtı. İzmir, Bursa, Eskişehir ve Manisa gibi birçok ilde çıkan yangınlar, binlerce hektarlık orman alanını küle çevirirken, yüzlerce kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Yangınlara müdahale için binlerce personel ve araç seferber edilirken, bazı bölgelerde maalesef can kayıpları da yaşandı. Elektrik hatları, ihmaller ve kasıtlı çıkarılan yangınlar, felaketin boyutunu daha da artırdı. Bu olaylar, doğaya ve yaşama verilen zararın ne kadar büyük olabileceğini bir kez daha acı şekilde hatırlattı.

'gizemdenilir' bir ormanda bırakılan çöpleri paylaştı. Yaşanan onca şeye rağmen insanlarımızın asla ders almadığını görmek bir kere daha kahretti.