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Yazıklar Olsun! Bir İçerik Üreticisi Girişin Yasak Olduğu Ormana Giderek Orada Bırakılan Çöpleri Paylaştı

Yazıklar Olsun! Bir İçerik Üreticisi Girişin Yasak Olduğu Ormana Giderek Orada Bırakılan Çöpleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2025 - 14:32

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Son günlerde ülkemizde art arda çıkan orman yangınları, sıcak hava dalgaları ve kuvvetli rüzgarlarla birlikte büyük felaketlere yol açtı. İzmir, Bursa, Eskişehir ve Manisa gibi birçok ilde çıkan yangınlar, binlerce hektarlık orman alanını küle çevirirken, yüzlerce kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Yangınlara müdahale için binlerce personel ve araç seferber edilirken, bazı bölgelerde maalesef can kayıpları da yaşandı. Elektrik hatları, ihmaller ve kasıtlı çıkarılan yangınlar, felaketin boyutunu daha da artırdı. Bu olaylar, doğaya ve yaşama verilen zararın ne kadar büyük olabileceğini bir kez daha acı şekilde hatırlattı.

'gizemdenilir' bir ormanda bırakılan çöpleri paylaştı. Yaşanan onca şeye rağmen insanlarımızın asla ders almadığını görmek bir kere daha kahretti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMikkFdNjmX/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Ormanlara bırakılan çöpler, doğaya ve canlılara büyük zarar veriyor.

Ormanlara bırakılan çöpler, doğaya ve canlılara büyük zarar veriyor.

Plastik, cam ve metal atıklar toprağı ve su kaynaklarını kirletirken; hayvanların bu atıkları yemeye çalışması, yaralanmalarına ya da ölmelerine neden olabiliyor. Ayrıca son günlerde en büyük sorunumuz olan yangınlar da çoğunlukla bu sebepten çıkıyor. Cam şişeler güneş ışığını kırarak yangınlara yol açabiliyor. Doğanın dengesini bozan bu sorumsuz davranışlar, sadece ormanları değil, tüm ekosistemi tehdit ediyor. Bu yüzden ormanlarda geçirilen her anın sonunda çöpler mutlaka uygun şekilde toplanıp atılmalı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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