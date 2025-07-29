Bir Yangın Söndürme Uçağının Su Takviyesi Yaptığı Anları Yakından Görmüş müydünüz?

Ülkemizde son dönemde artan orman yangınları, hem doğayı hem de yerleşim alanlarını ciddi şekilde tahrip etti. Ne yazık ki bazı yangınlarda müdahale ekipmanının yetersizliği, yangın söndürme uçaklarının sayısı veya koordinasyon eksiklikleri müdahaleyi geciktirdi. Bu durum, hem yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırdı hem de binlerce hektarlık orman alanının ve birçok canlının yok olmasına neden oldu. Gördük ki etkili ve hızlı müdahale için daha güçlü bir altyapı ve iyi planlanmış bir kriz yönetimi şart. Peki yangın söndürme uçakları nasıl çalışıyor?

İspanya’da, bir yangın söndürme uçağının su takviyesi yaptığı anların kokpit içerisinden görüntüsü paylaşıldı.