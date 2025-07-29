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Bir Yangın Söndürme Uçağının Su Takviyesi Yaptığı Anları Yakından Görmüş müydünüz?

Bir Yangın Söndürme Uçağının Su Takviyesi Yaptığı Anları Yakından Görmüş müydünüz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2025 - 09:06

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Ülkemizde son dönemde artan orman yangınları, hem doğayı hem de yerleşim alanlarını ciddi şekilde tahrip etti. Ne yazık ki bazı yangınlarda müdahale ekipmanının yetersizliği, yangın söndürme uçaklarının sayısı veya koordinasyon eksiklikleri müdahaleyi geciktirdi. Bu durum, hem yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırdı hem de binlerce hektarlık orman alanının ve birçok canlının yok olmasına neden oldu. Gördük ki etkili ve hızlı müdahale için daha güçlü bir altyapı ve iyi planlanmış bir kriz yönetimi şart. Peki yangın söndürme uçakları nasıl çalışıyor?

İspanya’da, bir yangın söndürme uçağının su takviyesi yaptığı anların kokpit içerisinden görüntüsü paylaşıldı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Yangın söndürme uçakları, orman yangınlarıyla mücadelede hayati öneme sahip

Yangın söndürme uçakları, orman yangınlarıyla mücadelede hayati öneme sahip

Bu uçaklar yüksekten su veya kimyasal yangın söndürücü madde bırakarak alevlerin yayılmasını engeller ve karadan müdahaleyi kolaylaştırırlar. Özellikle ulaşılması zor, engebeli bölgelerde etkili olan bu uçaklar, yangının büyümeden kontrol altına alınmasında kritik rol oynar. Ancak etkin kullanılabilmeleri için yeterli sayıda olmaları, zamanında havalanmaları, koordineli çalışmaları ve doğru noktalara müdahale etmeleri gerekir ve bu yangının seyrini tamamen değiştirebilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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