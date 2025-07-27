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Bursa Yangın Felaketi ile Mücadele Ederken Bir Noktada Havai Fişek Atıldığı Görüldü

Bursa Yangın Felaketi ile Mücadele Ederken Bir Noktada Havai Fişek Atıldığı Görüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2025 - 09:53

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Ülkemizin dört bir yanı yine yangın felaketi ile mücadele ediyor. Bursa'nın Kestel bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın, Gürsü ilçesine doğru yayıldı. Yangının hızla yerleşim bölgelerine ilerlemesi ile hem halk hem de ekipler harekete geçti. Karahıdır ve Iğdır Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, güvenli bölgelere tahliye edildi. Gün ağarınca ise acı tablo ortaya çıktı. Yangının enerjisinin söndüğü açıklanırken, yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren bir itfaiye erinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Bursa'da yangın felaketi ile mücadele edilirken bir bölgede havai fişeklerin atıldığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti.

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Havai fişekler özellikle yaz aylarında, kuru ve rüzgârlı havalarda ciddi yangın riskleri oluşturur.

Havai fişekler özellikle yaz aylarında, kuru ve rüzgârlı havalarda ciddi yangın riskleri oluşturur.

Patladıklarında etrafa saçılan sıcak kıvılcımlar ve yanıcı maddeler, ormanlık veya otluk alanlara düşerek kolayca yangın başlatabilir. Kontrolsüzce fırlayan parçalar, kuru yapraklar ya da çalılarla temas ettiğinde alevlenmeye yol açar. Türkiye’de geçmişte birçok orman yangınının nedeninin havai fişek kullanımı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Bozkurt

Toplumdaki bozuk tohumları ayıklamak yerine halka cephe almanın sonuçlarından biri. Sosyal çürüme aniden olan bir şey değil.

zeynep bozdemir

bu havai fişekler başlı başına cok yanlis! hayvanlara, dogaya zarar. amac ne ki!

Cihan Aydın

Mahalle yanarken orospu saçını tararmış lafını gerçeğe dönüştürenler Allah belanızı versin! Yaktınız güzelim Bursa'mı memleketimi!