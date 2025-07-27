Bursa Yangın Felaketi ile Mücadele Ederken Bir Noktada Havai Fişek Atıldığı Görüldü

Ülkemizin dört bir yanı yine yangın felaketi ile mücadele ediyor. Bursa'nın Kestel bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın, Gürsü ilçesine doğru yayıldı. Yangının hızla yerleşim bölgelerine ilerlemesi ile hem halk hem de ekipler harekete geçti. Karahıdır ve Iğdır Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, güvenli bölgelere tahliye edildi. Gün ağarınca ise acı tablo ortaya çıktı. Yangının enerjisinin söndüğü açıklanırken, yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren bir itfaiye erinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bursa'da yangın felaketi ile mücadele edilirken bir bölgede havai fişeklerin atıldığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti.
Buradan izleyebilirsiniz;
Havai fişekler özellikle yaz aylarında, kuru ve rüzgârlı havalarda ciddi yangın riskleri oluşturur.
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Toplumdaki bozuk tohumları ayıklamak yerine halka cephe almanın sonuçlarından biri. Sosyal çürüme aniden olan bir şey değil.
bu havai fişekler başlı başına cok yanlis! hayvanlara, dogaya zarar. amac ne ki!
Mahalle yanarken orospu saçını tararmış lafını gerçeğe dönüştürenler Allah belanızı versin! Yaktınız güzelim Bursa'mı memleketimi!