Tatil Sevinci Yerini Tartışmaya Bıraktı: Gişede Bekleyen Gurbetçiler Arasında Kavga Çıktı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, gurbetçilerin Türkiye'ye dönüşü de başladı. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen vatandaşlarımız, sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Hatta 14 Temmuz tarihinde ise Kapıkule Sınır Kapısı, tarihinin en yoğun gününü yaşadı. Tek bir günde 62 bin 263 kişi ve 14 bin 730 araçlık bir hareketlilikle, tüm zamanların rekoru kırıldı. Fakat bu yoğunluk bazı tatsız görüntülere de sebep oldu.
Gişelerde bekleyen iki araçtaki yolcular arasında kavga çıktı. Kavgada şahıslar yaralanırken, o anlar başka bir yolcu tarafından anbean kaydedildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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