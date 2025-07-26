Tatil Sevinci Yerini Tartışmaya Bıraktı: Gişede Bekleyen Gurbetçiler Arasında Kavga Çıktı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, gurbetçilerin Türkiye'ye dönüşü de başladı. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen vatandaşlarımız, sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Hatta 14 Temmuz tarihinde ise Kapıkule Sınır Kapısı, tarihinin en yoğun gününü yaşadı. Tek bir günde 62 bin 263 kişi ve 14 bin 730 araçlık bir hareketlilikle, tüm zamanların rekoru kırıldı. Fakat bu yoğunluk bazı tatsız görüntülere de sebep oldu.

Gişelerde bekleyen iki araçtaki yolcular arasında kavga çıktı. Kavgada şahıslar yaralanırken, o anlar başka bir yolcu tarafından anbean kaydedildi.