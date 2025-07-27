Bursa’da Orman Yangını: Yangının Acı Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
Dün akşam saatlerinde Bursa’nın Kestel ilçesinde başlayan ve Gürsü ilçesine de sıçrayan orman yangınından gelen görüntüler herkesi korkutmuştu. Hızla yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangını nedeniyle ilçedeki Karahıdır Mahallesi ile Iğdir Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.
Yangın bölgesinde incelemeler yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız.' ifadelerini kullandı.
Yangın bölgesinde açıklamada bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, ekiplerin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu duyurdu. Öte yangından yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren bir itfaiye erinin de hayatını kaybettiği açıklandı.
Türkiye’nin birçok yerinde yaşanan orman yangınlarına Bursa da eklenmişti.
“Yangının enerjisi söndü, kısa sürede iyi haberler alacağız”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yangın bölgesinden son durumu paylaştı.
Yangın bölgesindeki son durum 👇
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İyi haber ???? Kendiliğinden sönmüş çünkü yanacak ağaç kalmamış biri şuna toprağın yanmayan bir element olduğunu söylesin
mevcut yetersizlikler sebebiyle müslüman Anadolu halkı cehennemi yeryüzünde yaşıyor
Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz bununla ilgili önlem neden alınmıyor ya da önlem alınması imkansız bir şey mi hiç mi değerimiz yok ya abi insanlar niye bu kada... Devamını Gör