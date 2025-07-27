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Bursa’da Orman Yangını: Yangının Acı Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Bursa’da Orman Yangını: Yangının Acı Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.07.2025 - 09:10

Dün akşam saatlerinde Bursa’nın Kestel ilçesinde başlayan ve Gürsü ilçesine de sıçrayan orman yangınından gelen görüntüler herkesi korkutmuştu. Hızla yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangını nedeniyle ilçedeki Karahıdır Mahallesi ile Iğdir Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

Yangın bölgesinde incelemeler yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız.' ifadelerini kullandı. 

Yangın bölgesinde açıklamada bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, ekiplerin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu duyurdu. Öte yangından yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren bir itfaiye erinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

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Türkiye’nin birçok yerinde yaşanan orman yangınlarına Bursa da eklenmişti.

Türkiye’nin birçok yerinde yaşanan orman yangınlarına Bursa da eklenmişti.

Bursa’nın en yeşil bölgelerinden olan Kestel’de başlayan orman yangını kısa sürede Gürsü ilçesine sıçramış ve yerleşim yerlerine ulaşmıştı.

Bursa Valiliğinden yapılan açılamada, '480 hane, bin 765 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları, 1163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürülmektedir.' ifadeleri yer aldı.

“Yangının enerjisi söndü, kısa sürede iyi haberler alacağız”

“Yangının enerjisi söndü, kısa sürede iyi haberler alacağız”

Yangın bölgesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise “Yangın Harekat Merkezimizde, bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürümüz Erdal Şahan’dan son bilgileri aldık. Ekiplerimizin ilk andan itibaren gösterdiği kahramanca mücadele neticesinde yangının enerjisi azaldı. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yangın bölgesinden son durumu paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yangın bölgesinden son durumu paylaştı.

Dün akşam saatlerinde Kestel ilçemizde başlayan ve gece boyunca etkisini artırarak Gürsu ilçemize ulaşan yangının ardından Avdancık, İğdir ve Karahıdır köylerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizin yanında olduk. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmış olması bizleri bir nebze rahatlatsa da, bazı bölgelerde devam eden alevler nedeniyle tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız, teyakkuz halindeyiz.

Öte yandan Orhaneli ve Harmancık ilçelerimizi etkileyen yangın gece saat 03.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu yangına müdahale eden bir itfaiye personelimizin kalp krizi geçirmesi sonucu yoğun bakımda olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Çalışma arkadaşımıza acil şifalar diliyorum.

Her iki yangın noktasında da büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza, Orman Genel Müdürlüğü personeline , gönüllülerimize, kuryelerimize, gönüllü motor sürücülerimize, çevre illerimizden-ilçelerimizden gelen ekiplere ve destek veren, katkı sunan hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Bir daha böyle afet yaşamamamız dileğimle…

Yangın bölgesindeki son durum 👇

Yangın bölgesindeki son durum 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Roomeo

İyi haber ???? Kendiliğinden sönmüş çünkü yanacak ağaç kalmamış biri şuna toprağın yanmayan bir element olduğunu söylesin

ipimle kuşağım

mevcut yetersizlikler sebebiyle müslüman Anadolu halkı cehennemi yeryüzünde yaşıyor

irem çalışır

Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz bununla ilgili önlem neden alınmıyor ya da önlem alınması imkansız bir şey mi hiç mi değerimiz yok ya abi insanlar niye bu kada... Devamını Gör