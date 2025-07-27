Bursa’da Orman Yangını: Yangının Acı Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

“Dün akşam saatlerinde Kestel ilçemizde başlayan ve gece boyunca etkisini artırarak Gürsu ilçemize ulaşan yangının ardından Avdancık, İğdir ve Karahıdır köylerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizin yanında olduk. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmış olması bizleri bir nebze rahatlatsa da, bazı bölgelerde devam eden alevler nedeniyle tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız, teyakkuz halindeyiz.

Öte yandan Orhaneli ve Harmancık ilçelerimizi etkileyen yangın gece saat 03.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu yangına müdahale eden bir itfaiye personelimizin kalp krizi geçirmesi sonucu yoğun bakımda olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Çalışma arkadaşımıza acil şifalar diliyorum.

Her iki yangın noktasında da büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza, Orman Genel Müdürlüğü personeline , gönüllülerimize, kuryelerimize, gönüllü motor sürücülerimize, çevre illerimizden-ilçelerimizden gelen ekiplere ve destek veren, katkı sunan hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Bir daha böyle afet yaşamamamız dileğimle…”