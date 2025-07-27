Ülkemizin Dört Bir Yanı Yangın ile Mücadele Ederken Elini Taşın Altına Koyan Vatandaşlar Umutları Yeşertti

Ülkemizin dört bir yanı, aylardır yangın ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz gün yine pek çok ilimizde yangın giderek şiddetini artırdı. Söndürme çalışmalarında hem görevliler hem vatandaşlar canla başla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş’taki yangınların kontrol altına alınmasın biraz daha zaman alacak.
Bu süreçte halkımız da mümkün olduğu kadar elini taşın altına koymaya çalıştı. Ülkenin. dört bir yanından gelen dayanışma görüntüleri şu zor günlerde iyiliğe olan inancı artırdı.
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Bursa'da bir dönerci, yangınla mücadele eden ekipler ve köylülere ücretsiz döner ekmek dağıttı.
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Bursa'da yangının hayvan barınağına yaklaştığını öğrenen hayvanseverler, barınaktaki hayvanları kurtarmak için seferber oldu.
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Motokuryeler, su ve yiyecek taşımak için yangın bölgesine akın etti.
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Malkaralı çiftçiler, Şarköy'de çıkan yangında zarar gören çiftçilere 150 ton saman balyası götürdü.
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Bilecik'te bir işletme, yangın bölgesindeki ekiplere her gün binlerce tost gönderdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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