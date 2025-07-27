Ülkemizin Dört Bir Yanı Yangın ile Mücadele Ederken Elini Taşın Altına Koyan Vatandaşlar Umutları Yeşertti

Ülkemizin dört bir yanı, aylardır yangın ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz gün yine pek çok ilimizde yangın giderek şiddetini artırdı. Söndürme çalışmalarında hem görevliler hem vatandaşlar canla başla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş’taki yangınların kontrol altına alınmasın biraz daha zaman alacak.

Bu süreçte halkımız da mümkün olduğu kadar elini taşın altına koymaya çalıştı. Ülkenin. dört bir yanından gelen dayanışma görüntüleri şu zor günlerde iyiliğe olan inancı artırdı.