onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Açıkladı: Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş Yangınları Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Açıkladı: Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş Yangınları Devam Ediyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.07.2025 - 12:36

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa’da yangın bölgesini ziyaret etti ve Türkiye genelinde çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş’taki yangınların devam ettiğini açıklayan İbrahim Yumaklı, ekiplerin tüm güçleriyle yangınlara müdahale ettiğini duyurdu. 

Bursa’daki yangından kısa zamanda güzel haberler alınacağını söyleyen Bakan Yumaklı, Karabük ve Kahramanmaraş yangınlarının kontrol altına alınmasının ise biraz daha süreceğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de birçok bölgede yaşanan orman yangınları ile mücadele devam ediyor.

Türkiye’de birçok bölgede yaşanan orman yangınları ile mücadele devam ediyor.

Bursa’da yaşanan orman yangını için bölgede olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mersin, Uşak, Antalya ve Diyarbakır’daki yangınların kontrol altına alındığını söyleyen Bakan Yumaklı, Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş depremleri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“Bizleri uğraştıracağını söylediğimiz, dik uçurumların olduğu Karabük Safranbolu yangınımız devam ediyor. Biraz önce üzerinde 1.5 saatlik koordinasyon yaptığımız Bursa Kestel'deki yangın devam ediyor. Bunun durumunun iyiye gittiğini söyleyebilirim. Tütmeler görülebilir, birkaç noktaya arkadaşlarımız odaklanmış durumda. Bir ters rüzgar olmazsa arkadaşlarımız burada akşam üstüne doğru daha güzel haberler verecek. Diğeri de Kahramanmaraş Onikişubat.”

“En etkili ve maliyetsiz yöntem yangın çıkmasını önlemek”

“En etkili ve maliyetsiz yöntem yangın çıkmasını önlemek”

Bakan İbrahim Yumaklı vatandaşlara da çağrı yaptı. Hafta sonu mesire alanlarına gidecek vatandaşların alev konusunda dikkatli olmasını gerektiğini söyleyen Bakan Yumaklı, “Unutulmasın ki en etkili ve maliyetsiz yöntem yangın çıkmasına izin vermemek” dedi.

Bakan ayrıca Türkiye’nin 15 Ekim’e kadar orman yangınları ile ilgili teyakkuz halinde olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
13
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın