Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Açıkladı: Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş Yangınları Devam Ediyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa’da yangın bölgesini ziyaret etti ve Türkiye genelinde çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş’taki yangınların devam ettiğini açıklayan İbrahim Yumaklı, ekiplerin tüm güçleriyle yangınlara müdahale ettiğini duyurdu.
Bursa’daki yangından kısa zamanda güzel haberler alınacağını söyleyen Bakan Yumaklı, Karabük ve Kahramanmaraş yangınlarının kontrol altına alınmasının ise biraz daha süreceğini ifade etti.
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Türkiye’de birçok bölgede yaşanan orman yangınları ile mücadele devam ediyor.
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“En etkili ve maliyetsiz yöntem yangın çıkmasını önlemek”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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