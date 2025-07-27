Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Açıkladı: Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş Yangınları Devam Ediyor

Bursa’da yaşanan orman yangını için bölgede olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mersin, Uşak, Antalya ve Diyarbakır’daki yangınların kontrol altına alındığını söyleyen Bakan Yumaklı, Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş depremleri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“Bizleri uğraştıracağını söylediğimiz, dik uçurumların olduğu Karabük Safranbolu yangınımız devam ediyor. Biraz önce üzerinde 1.5 saatlik koordinasyon yaptığımız Bursa Kestel'deki yangın devam ediyor. Bunun durumunun iyiye gittiğini söyleyebilirim. Tütmeler görülebilir, birkaç noktaya arkadaşlarımız odaklanmış durumda. Bir ters rüzgar olmazsa arkadaşlarımız burada akşam üstüne doğru daha güzel haberler verecek. Diğeri de Kahramanmaraş Onikişubat.”