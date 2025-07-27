İzmir'deki Yangında Bir Atın Yandığı İhbarını Alan Vatandaşların Karşılaştığı Manzara Yürekleri Dağladı

Ülkemizin dört bir yanı yine yangın felaketi ile mücadele ediyor. Bursa, Bilecik, Karabük, Diyarbakır gibi pek çok ilimiz alevlerin etkisi altında. Alevlerin hızla yayıldığı bu yangınlarda yalnızca ağaçlar değil, orman ekosisteminin ayrılmaz parçası olan hayvanlar da zarar görüyor. Pek çok canlı, yoğun duman ve sıcaklık nedeniyle hayatını kaybederken, kurtulabilenler ise yaşam alanlarını kaybedip su ve yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Yangınların bıraktığı bu tahribat, sadece doğayı değil, geleceğimizi de tehdit ediyor.

Seferihisar'ın Orhanlı Köyü'nde, bir atın yandığı ihbarı alındı. Atın hareketsiz bir şekilde durduğunu, yemek ve suyu reddettiğini gören vatandaşlar atın şoke girdiğini düşündü. Atın başını sürekli olarak yukarı aşağı salladığını ifade eden gönüllüler, hayvanın tedavi altına alındığını bildirdi.