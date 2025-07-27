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İzmir'deki Yangında Bir Atın Yandığı İhbarını Alan Vatandaşların Karşılaştığı Manzara Yürekleri Dağladı

İzmir'deki Yangında Bir Atın Yandığı İhbarını Alan Vatandaşların Karşılaştığı Manzara Yürekleri Dağladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2025 - 12:17

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Ülkemizin dört bir yanı yine yangın felaketi ile mücadele ediyor. Bursa, Bilecik, Karabük, Diyarbakır gibi pek çok ilimiz alevlerin etkisi altında. Alevlerin hızla yayıldığı bu yangınlarda yalnızca ağaçlar değil, orman ekosisteminin ayrılmaz parçası olan hayvanlar da zarar görüyor. Pek çok canlı, yoğun duman ve sıcaklık nedeniyle hayatını kaybederken, kurtulabilenler ise yaşam alanlarını kaybedip su ve yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Yangınların bıraktığı bu tahribat, sadece doğayı değil, geleceğimizi de tehdit ediyor.

Seferihisar'ın Orhanlı Köyü'nde, bir atın yandığı ihbarı alındı. Atın hareketsiz bir şekilde durduğunu, yemek ve suyu reddettiğini gören vatandaşlar atın şoke girdiğini düşündü. Atın başını sürekli olarak yukarı aşağı salladığını ifade eden gönüllüler, hayvanın tedavi altına alındığını bildirdi.

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Atların son derece hisli hayvanlar olduğu biliniyor.

Atların son derece hisli hayvanlar olduğu biliniyor.

Atların çevrelerindeki insanın ruh halini ve ortamın enerjisini hassas bir şekilde algılayabiliyor. Sahiplerinin ses tonundaki bir değişiklikten ya da ortamda oluşan gerginlikten hemen etkilenebiliyor, huzursuzlanabiliyorlar. Bu nedenle atın tüm yaşananları algıladığı ve şoka girdiği düşünüldü.

Yaşanan bu felaketler, sadece çevresel değil, aynı zamanda büyük bir ekolojik yıkım anlamına da geliyor. Doğal yaşamın korunması için yangınlara karşı daha hızlı müdahale, bilinçlendirme çalışmaları ve önleyici tedbirler her zamankinden daha hayati bir hale geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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