Gece Görüşü Yok mu? Bir İtfaiye Çalışanı Yangınlara Gece Neden Hava Desteği Sağlanamadığını Açıkladı

Ülkemizin dört bir yanı haftalardır yangınla mücadele ediyor. Bir yerden iyi haber alırken bambaşka bir yerden yeni bir yangın haberi alıyoruz. Hem halk hem görevliler yangınları kontrol altına almak için canla başla mücadele ediyor. Tüm bunların yanında müdahaledeki yetersizlikler ve ekipman eksiklikleri de sık sık gündem oluyor. Gece saatlerinde yangınlara hava desteğinin verilmemesi de pek çok kişinin dikkatini çekti ve 'gece görüşü' yok mu sorusu soruldu. 'midoburak' isimli içerik üreticisi, itfaiye çalışanı olan bir arkadaşına bu soruyu sordu.