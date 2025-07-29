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Gece Görüşü Yok mu? Bir İtfaiye Çalışanı Yangınlara Gece Neden Hava Desteği Sağlanamadığını Açıkladı

Gece Görüşü Yok mu? Bir İtfaiye Çalışanı Yangınlara Gece Neden Hava Desteği Sağlanamadığını Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2025 - 10:55 Son Güncelleme: 29.07.2025 - 12:03

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Ülkemizin dört bir yanı haftalardır yangınla mücadele ediyor. Bir yerden iyi haber alırken bambaşka bir yerden yeni bir yangın haberi alıyoruz. Hem halk hem görevliler yangınları kontrol altına almak için canla başla mücadele ediyor. Tüm bunların yanında müdahaledeki yetersizlikler ve ekipman eksiklikleri de sık sık gündem oluyor. Gece saatlerinde yangınlara hava desteğinin verilmemesi de pek çok kişinin dikkatini çekti ve 'gece görüşü' yok mu sorusu soruldu. 'midoburak' isimli içerik üreticisi, itfaiye çalışanı olan bir arkadaşına bu soruyu sordu.

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/195008...
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Buradan izleyebilirsiniz;

"Gece desteği yalnızca ABD'de veriliyor"

"Gece desteği yalnızca ABD'de veriliyor"

Yangınlara gece saatlerinde hava desteği sağlanmamasının temel nedeni, karanlıkta görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması. Pilotlar, yangının sınırlarını, arazinin yapısını ve diğer hava araçlarını net şekilde göremediği için çarpışma ve kaza riski artıyor. İtfaiye çalışanının söylediğine göre kovalar, yüksek gerilim hatlarına takılabiliyor. Ayrıca, gece uçuşu yapabilecek özel donanımlı uçak ve helikopterlerin sayısı oldukça sınırlı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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