Gece Görüşü Yok mu? Bir İtfaiye Çalışanı Yangınlara Gece Neden Hava Desteği Sağlanamadığını Açıkladı

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/195008...
Ülkemizin dört bir yanı haftalardır yangınla mücadele ediyor. Bir yerden iyi haber alırken bambaşka bir yerden yeni bir yangın haberi alıyoruz. Hem halk hem görevliler yangınları kontrol altına almak için canla başla mücadele ediyor. Tüm bunların yanında müdahaledeki yetersizlikler ve ekipman eksiklikleri de sık sık gündem oluyor. Gece saatlerinde yangınlara hava desteğinin verilmemesi de pek çok kişinin dikkatini çekti ve 'gece görüşü' yok mu sorusu soruldu. 'midoburak' isimli içerik üreticisi, itfaiye çalışanı olan bir arkadaşına bu soruyu sordu.
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"Gece desteği yalnızca ABD'de veriliyor"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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