İnsanlara Ne Oluyor? Ülkemiz Yangın Felaketi ile Mücadele Ederken Bir Kadın "İtfaiye Makyajı" Yaptı

Ülkemizin dört bir yanı alevlere teslim olmuş durumda. Hem görevliler hem de halkımız canla başla seferber olmuş durumda. Pek çok ilimizde yangınlar kısmen kontrol alınmış olsa da, bazı illerimizde büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Bu süreçte yangına doğrudan müdahale edemeyen insanlar ise sosyal medyadan farkındalık oluşturmaya, ihtiyaç listelerini paylaşmaya çalışıyor. Elbette her olay da olduğu gibi bu olayda da tatsız paylaşımlara da şahit oluyoruz.

Bir içerik üreticisi, 'itfaiye makyajı' yaptığı bir video paylaştı. Videosuna bir de seslendirme yapan kadının paylaşımı şu zor günlerde sinirleri bozdu.