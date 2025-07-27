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İnsanlara Ne Oluyor? Ülkemiz Yangın Felaketi ile Mücadele Ederken Bir Kadın "İtfaiye Makyajı" Yaptı

İnsanlara Ne Oluyor? Ülkemiz Yangın Felaketi ile Mücadele Ederken Bir Kadın "İtfaiye Makyajı" Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2025 - 16:07

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Ülkemizin dört bir yanı alevlere teslim olmuş durumda. Hem görevliler hem de halkımız canla başla seferber olmuş durumda. Pek çok ilimizde yangınlar kısmen kontrol alınmış olsa da, bazı illerimizde büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Bu süreçte yangına doğrudan müdahale edemeyen insanlar ise sosyal medyadan farkındalık oluşturmaya, ihtiyaç listelerini paylaşmaya çalışıyor. Elbette her olay da olduğu gibi bu olayda da tatsız paylaşımlara da şahit oluyoruz.

Bir içerik üreticisi, 'itfaiye makyajı' yaptığı bir video paylaştı. Videosuna bir de seslendirme yapan kadının paylaşımı şu zor günlerde sinirleri bozdu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Video ayrı, yorumları ayrı sinir bozdu.

Video ayrı, yorumları ayrı sinir bozdu.

Bu makyaj videosu, yangında sinirlerimizi bozan tek video değildi. Geçtiğimiz akşam başka bir içerik üreticisi de Bursa'daki yangın görüntüsünün önüne geçerek şarkı söylediği anları paylaştı. Yapılan bu paylaşımlar sadece duyarsızlığı değil, etkileşim uğruna insanların neler yapabileceğini de gözler önüne serdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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