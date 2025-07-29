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Korku Filmi Gibi: Çocuklarını Masal Parkı'na Götüren Bir Baba Karşılaştığı Ürkütücü Manzarayı Paylaştı

Korku Filmi Gibi: Çocuklarını Masal Parkı'na Götüren Bir Baba Karşılaştığı Ürkütücü Manzarayı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2025 - 13:02 Son Güncelleme: 29.07.2025 - 15:12

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Tema parklar, çocukların hayal dünyasını genişletebilecekleri, eğlenceli ve unutulmaz bir macera sunar. Ancak, bu tür parkların çocukların ilgisini çekebilmesi ve onları memnun edebilmesi için, çocuklara özel olarak tasarlanmış ve onların beklentilerine uygun olması gerekir. Çünkü çocuklar, kendilerine hitap eden ve onların dünyasını anlayan yerlerde daha çok eğlenir ve keyif alır. Bu nedenle, masal parklarının çocukları büyüleyebilmesi ve onlara unutulmaz anılar bırakabilmesi için çocuklara yönelik olması şarttır.

Denizli'de bir baba çocuklarını masal parkına götürdü. Fakat karşılaştığı manzara sadece çocukları değil yetişkinleri de ürküttü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMqo_aesH4b/
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Ülkemizde heykel facialarına alışığız bildiğiniz üzere.

Ülkemizde heykel facialarına alışığız bildiğiniz üzere.

Renkli figürler, oyun alanları ve masallardan ilham alan yapılar, çocukların yaratıcı düşünme yetilerini artırırken onlara farklı karakterlerle empati kurma şansı tanıyor. Aynı zamanda fiziksel hareketi teşvik eden bu alanlar, çocukların enerjilerini sağlıklı bir şekilde boşaltmalarına ve akranlarıyla etkileşim kurarak sosyalleşmelerine yardımcı oluyor. Fakat bu masal parkı yetişkinler için bile biraz ürkütücü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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