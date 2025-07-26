İtalya'nın Meşhur Trevi Çeşmesi'nde Dilek Dilemek İsteyen Kadın Parayı Hiç Olmayacak Bir Yere Attı

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Trevi Çeşmesi, para atma geleneğiyle ünlü turistik bir nokta bildiğiniz üzere. Ziyaretçiler, sırtları çeşmeye dönük şekilde sağ elleriyle sol omuzlarının üzerinden bozuk paralarını havuza atarak dilek tutarlar. En yaygın inanış, bir bozuk para atmanın Roma’ya yeniden dönmeyi, iki tane atmanın aşık olmayı, üç tane atmanın ise evlenmeyi simgelediği. Her yıl bu çeşmeden yaklaşık 1,5 milyon euro değerinde bozuk para toplanıyor. Hatta bir dönem bu paraların toplandığı anların görüntüsü de sosyal medyada viral olmuştu. Söylendiğine göre toplanan bu paralar sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.

Bir kadın dileğini dilerken parayı hiç olmayacak bir yere attı. Bozuk para arkada ailesi ile birlikte dilek dileyen başka bir turistin kafasına isabet etti. Adamın ne olduğunu anlamadan acı içinde kıvrandığı anlar kameraya anbean yansıdı.