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İtalya'nın Meşhur Trevi Çeşmesi'nde Dilek Dilemek İsteyen Kadın Parayı Hiç Olmayacak Bir Yere Attı

İtalya'nın Meşhur Trevi Çeşmesi'nde Dilek Dilemek İsteyen Kadın Parayı Hiç Olmayacak Bir Yere Attı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.07.2025 - 19:27 Son Güncelleme: 26.07.2025 - 19:38

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İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Trevi Çeşmesi, para atma geleneğiyle ünlü turistik bir nokta bildiğiniz üzere. Ziyaretçiler, sırtları çeşmeye dönük şekilde sağ elleriyle sol omuzlarının üzerinden bozuk paralarını havuza atarak dilek tutarlar. En yaygın inanış, bir bozuk para atmanın Roma’ya yeniden dönmeyi, iki tane atmanın aşık olmayı, üç tane atmanın ise evlenmeyi simgelediği. Her yıl bu çeşmeden yaklaşık 1,5 milyon euro değerinde bozuk para toplanıyor. Hatta bir dönem bu paraların toplandığı anların görüntüsü de sosyal medyada viral olmuştu. Söylendiğine göre toplanan bu paralar sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.

Bir kadın dileğini dilerken parayı hiç olmayacak bir yere attı. Bozuk para arkada ailesi ile birlikte dilek dileyen başka bir turistin kafasına isabet etti. Adamın ne olduğunu anlamadan acı içinde kıvrandığı anlar kameraya anbean yansıdı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Dileğini sonsuza kadar lanetledi...

Dileğini sonsuza kadar lanetledi...

Pek çok turistik yer, fotoğraflarda sakin ve büyüleyici bir atmosfer vaat etse de, gerçekte bu beklentileri karşılamayabiliyor. Özellikle popüler destinasyonlar, sosyal medyanın da etkisiyle belirli dönemlerde büyük bir insan kalabalığına maruz kalıyor. Bu da hem keşif keyfini azaltıyor hem de fotoğraf çekmekten dinlenmeye kadar pek çok deneyimi zorlaştırıyor. İnsanlar hayranlıkla görmek istedikleri yerlerde, saatlerce sıra beklemek ya da aşırı kalabalık nedeniyle detayları fark edememek gibi durumlarla karşılaşabiliyor. Zaman zaman ortaya böyle garip görüntüler de çıkabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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