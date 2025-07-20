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Bir Cinsiyet Partisinde Bebeğinin Cinsiyetini Öğrenen Kadın Hüngür Hüngür Ağladı

Bir Cinsiyet Partisinde Bebeğinin Cinsiyetini Öğrenen Kadın Hüngür Hüngür Ağladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.07.2025 - 10:19 Son Güncelleme: 20.07.2025 - 10:26

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Bir dönem oldukça şaşaalı organizasyonlara sahip cinsiyet öğrenme partileri ile karşılaşıyorduk hatırlarsanız. Helikopterler, gökdelenlere yansıtmalar, jetler derken cinsiyet partileri resmen maddi durumun sergilendiği bir yarış alanına dönmüştü. Son dönemlerde ise daha minimal organizasyonlara dönüştüler. Anne, baba ve bir pasta ile bebeğin cinsiyeti öğreniliyor, bebeğe de küçük bir anı kalıyor. Fakat organizasyonlar küçülse de yaşanan ilginçlikler değişmedi.

Bir çift, bebeklerinin cinsiyetini pastanın kremasının renginden öğrenmek üzere kamera karşısına geçti. Fakat bebeğinin cinsiyetinden memnun olmayan anne hüngür hüngür ağlayarak ortamı terk etti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Kamerayı 'kız hissediyorum' diye açmıştı.

Kamerayı 'kız hissediyorum' diye açmıştı.

Fakat pastanın mavi çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Pek çok kişi annenin tavrını çok çocukça bulurken, yaptığı hareketin doğacak çocuğu için büyük bir haksızlık olduğunu savundu. Baba ise pek oralı olmadı ve kendi mutluluğunu yaşadı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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