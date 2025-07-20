Bir Cinsiyet Partisinde Bebeğinin Cinsiyetini Öğrenen Kadın Hüngür Hüngür Ağladı

Bir dönem oldukça şaşaalı organizasyonlara sahip cinsiyet öğrenme partileri ile karşılaşıyorduk hatırlarsanız. Helikopterler, gökdelenlere yansıtmalar, jetler derken cinsiyet partileri resmen maddi durumun sergilendiği bir yarış alanına dönmüştü. Son dönemlerde ise daha minimal organizasyonlara dönüştüler. Anne, baba ve bir pasta ile bebeğin cinsiyeti öğreniliyor, bebeğe de küçük bir anı kalıyor. Fakat organizasyonlar küçülse de yaşanan ilginçlikler değişmedi.

Bir çift, bebeklerinin cinsiyetini pastanın kremasının renginden öğrenmek üzere kamera karşısına geçti. Fakat bebeğinin cinsiyetinden memnun olmayan anne hüngür hüngür ağlayarak ortamı terk etti.