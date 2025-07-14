onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Anne ve Babasının "Kim Daha..." Sorularını Onları Islatarak Yanıtlayan Minik Ekin İçinizi Isıtacak

Anne ve Babasının "Kim Daha..." Sorularını Onları Islatarak Yanıtlayan Minik Ekin İçinizi Isıtacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.07.2025 - 16:56 Son Güncelleme: 14.07.2025 - 16:57

İçerik Devam Ediyor

Madrigal grubunun gitaristi Ceyhun Karakaş ve içerik üreticisi 'heytuvba'nın minik oğlu Ekin'i tanıyor olabilirsiniz. Kendisi eşsiz müzik zevki ile kendisine hayran bırakırken; şarkıları sadece ilk birkaç saniyesini dinleyerek tanıdığı video ile izleyenleri şaşkına çevirmişti. Minik Ekin yine izleyenleri pamuk gibi yapan bir video ile karşımıza çıktı. Anne ve babasının kendileri hakkında merak ettikleri soruları, tüm masumiyeti ve dürüstlüğü ile yanıtlayan Ekin, kalpleri ısıttı . Bu sevimli ve doğal oyun, aile bağlarının ne kadar önemli olduğunu ve çocukların dünyasının ne kadar saf ve temiz olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ekin'in bu samimi yanıtları, hem ailesini hem izleyenleri keyfilendirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMDY2B...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Ebeveynlerle çocukların birlikte vakit geçirmesi, aile bağlarını güçlendirmenin en etkili yollarından biridir.

Ebeveynlerle çocukların birlikte vakit geçirmesi, aile bağlarını güçlendirmenin en etkili yollarından biridir.

Birlikte yapılan eğlenceli etkinlikler, sadece çocukların mutluluğunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda onların duygusal gelişimine de katkı sağlar. Oyun oynamak, doğada zaman geçirmek, birlikte yemek yapmak gibi basit ama anlamlı aktiviteler, çocuklara değerli olduklarını hissettirir. Bu paylaşımlar, çocukların özgüvenini artırır ve ebeveynleriyle sağlıklı bir iletişim kurmalarını kolaylaştırır. Yoğun hayat temposunda bile küçük zaman dilimlerinde birlikte geçirilen kaliteli vakit, uzun vadede büyük bir fark yaratır. Ekin ve ailesinin bu minik oyunu da, bu sıcak yaz günlerinde pek çok aileye fikir verdi.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın