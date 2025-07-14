Anne ve Babasının "Kim Daha..." Sorularını Onları Islatarak Yanıtlayan Minik Ekin İçinizi Isıtacak

Madrigal grubunun gitaristi Ceyhun Karakaş ve içerik üreticisi 'heytuvba'nın minik oğlu Ekin'i tanıyor olabilirsiniz. Kendisi eşsiz müzik zevki ile kendisine hayran bırakırken; şarkıları sadece ilk birkaç saniyesini dinleyerek tanıdığı video ile izleyenleri şaşkına çevirmişti. Minik Ekin yine izleyenleri pamuk gibi yapan bir video ile karşımıza çıktı. Anne ve babasının kendileri hakkında merak ettikleri soruları, tüm masumiyeti ve dürüstlüğü ile yanıtlayan Ekin, kalpleri ısıttı . Bu sevimli ve doğal oyun, aile bağlarının ne kadar önemli olduğunu ve çocukların dünyasının ne kadar saf ve temiz olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ekin'in bu samimi yanıtları, hem ailesini hem izleyenleri keyfilendirdi.