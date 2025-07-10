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Saçı Olmadığı İçin Arkadaşlarının Kendisiyle Alay Ettiğini Söyleyen Miniğin Peruğuna Kavuştuğu Anlar

Saçı Olmadığı İçin Arkadaşlarının Kendisiyle Alay Ettiğini Söyleyen Miniğin Peruğuna Kavuştuğu Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.07.2025 - 10:21

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'meleklerin_abisi'nin videolarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi kanser tedavisi gördükleri için saçları dökülen miniklere peruklar yapıyor ve ücretsiz bir şekilde ulaştırıyor. Bunun yanında da miniklerin ihtiyaçlarını ya da özel isteklerini hayırseverler vasıtasıyla miniklere iletiyor. Kendisinin son paylaştığı videolardan biri izleyenleri hem duygulandırdı hem de 'zorbalık üzerine düşündürdü. Arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini söyleyen minik kızın saçlarına kavuştuğu an ise kalpleri ısıttı. Minik kız sevincini ilk olarak en yakın arkadaşı ile paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Akran zorbalığı, günümüz toplumlarında sıklıkla karşılaşılan, özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın bir durum.

Akran zorbalığı, günümüz toplumlarında sıklıkla karşılaşılan, özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın bir durum.

Akran zorbalığı, çocukların fiziksel ya da duygusal olarak zarar görmesine neden olabilen ciddi bir sorundur ve çoğu zaman okul ortamında fark edilmeden devam eder. Bu durumda ailelere büyük sorumluluk düşer. Öncelikle çocuklarıyla güvene dayalı bir iletişim kurmalı, duygularını rahatça ifade edebilecekleri bir ortam yaratmalıdırlar. Zorbalıkla karşılaşıldığında çocuğu suçlamak yerine onu dinlemeli, destek olmalı ve okul yönetimiyle iş birliği içinde hareket etmelidirler. Ayrıca empati duygusunun gelişmesi için evde sevgi, saygı ve farkındalık temelli bir eğitim ortamı sağlanmalıdır. Bu sayede çocuklar hem kendilerini savunmayı öğrenir hem de başkalarına zarar vermekten kaçınan bireyler olarak yetişir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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