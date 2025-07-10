Saçı Olmadığı İçin Arkadaşlarının Kendisiyle Alay Ettiğini Söyleyen Miniğin Peruğuna Kavuştuğu Anlar

'meleklerin_abisi'nin videolarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi kanser tedavisi gördükleri için saçları dökülen miniklere peruklar yapıyor ve ücretsiz bir şekilde ulaştırıyor. Bunun yanında da miniklerin ihtiyaçlarını ya da özel isteklerini hayırseverler vasıtasıyla miniklere iletiyor. Kendisinin son paylaştığı videolardan biri izleyenleri hem duygulandırdı hem de 'zorbalık üzerine düşündürdü. Arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini söyleyen minik kızın saçlarına kavuştuğu an ise kalpleri ısıttı. Minik kız sevincini ilk olarak en yakın arkadaşı ile paylaştı.
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Akran zorbalığı, günümüz toplumlarında sıklıkla karşılaşılan, özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın bir durum.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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