Saçı Olmadığı İçin Arkadaşlarının Kendisiyle Alay Ettiğini Söyleyen Miniğin Peruğuna Kavuştuğu Anlar

Akran zorbalığı, çocukların fiziksel ya da duygusal olarak zarar görmesine neden olabilen ciddi bir sorundur ve çoğu zaman okul ortamında fark edilmeden devam eder. Bu durumda ailelere büyük sorumluluk düşer. Öncelikle çocuklarıyla güvene dayalı bir iletişim kurmalı, duygularını rahatça ifade edebilecekleri bir ortam yaratmalıdırlar. Zorbalıkla karşılaşıldığında çocuğu suçlamak yerine onu dinlemeli, destek olmalı ve okul yönetimiyle iş birliği içinde hareket etmelidirler. Ayrıca empati duygusunun gelişmesi için evde sevgi, saygı ve farkındalık temelli bir eğitim ortamı sağlanmalıdır. Bu sayede çocuklar hem kendilerini savunmayı öğrenir hem de başkalarına zarar vermekten kaçınan bireyler olarak yetişir.