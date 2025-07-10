Bahçe Sularken Çocukların "Bizi de Islatır mısın?" Ricasını Kırmayan Amcanın Yarattığı Neşe Kalpleri Isıttı

Çocukların masumiyeti, dünyanın en saf aynası gibidir; gözlerinin içindeki ışıltı, kalplerinde kötülüğe yer olmadığının sessiz bir kanıtıdır. Onları mutlu etmekse düşündüğümüzden çok daha basittir: bir balon, sevgiyle söylenmiş bir cümle ya da birlikte oynanan beş dakikalık bir oyun bile yüzlerinde kocaman bir gülümsemeye dönüşebilir. Beklentileri küçük, sevgileri sınırsızdır. Belki de bu yüzden bir çocuğun mutlu oluşuna tanık olmak, kalbimizde derin ve unutulmaz bir iz bırakır.

Bir amca bahçe suladığı sırada orada bulunan bir grup çocuktan 'Bizi de ıslatır mısın?' isteği geldi. Amca, çocukları kırmayınca ortaya kalpleri ısıtan bir görüntü çıktı.