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Bahçe Sularken Çocukların "Bizi de Islatır mısın?" Ricasını Kırmayan Amcanın Yarattığı Neşe Kalpleri Isıttı

Bahçe Sularken Çocukların "Bizi de Islatır mısın?" Ricasını Kırmayan Amcanın Yarattığı Neşe Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.07.2025 - 09:52

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Çocukların masumiyeti, dünyanın en saf aynası gibidir; gözlerinin içindeki ışıltı, kalplerinde kötülüğe yer olmadığının sessiz bir kanıtıdır. Onları mutlu etmekse düşündüğümüzden çok daha basittir: bir balon, sevgiyle söylenmiş bir cümle ya da birlikte oynanan beş dakikalık bir oyun bile yüzlerinde kocaman bir gülümsemeye dönüşebilir. Beklentileri küçük, sevgileri sınırsızdır. Belki de bu yüzden bir çocuğun mutlu oluşuna tanık olmak, kalbimizde derin ve unutulmaz bir iz bırakır.

Bir amca bahçe suladığı sırada orada bulunan bir grup çocuktan 'Bizi de ıslatır mısın?' isteği geldi. Amca, çocukları kırmayınca ortaya kalpleri ısıtan bir görüntü çıktı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Basit bir an, unutulmaz bir anıya dönüşütü.

Basit bir an, unutulmaz bir anıya dönüşütü.

Çocuklar su ile buluşunca, kahkahaları tüm sokakta yankılandı. O anlar çevredeki binalardan birinden kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da izleyenlerin içini ısıtınca video beğeni yağmuruna tutuldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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