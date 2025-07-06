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2,5 Yaşındaki Kızının Öfkesi ile İlk Kez Karşılaşan Babanın Korku Dolu Şaşkınlığı Güldürdü

2,5 Yaşındaki Kızının Öfkesi ile İlk Kez Karşılaşan Babanın Korku Dolu Şaşkınlığı Güldürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2025 - 14:54

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2 yaş sendromu, genellikle 1,5 ile 3 yaş arasında ortaya çıkan ve çocuğun bağımsızlık kazanma çabalarıyla birlikte duygusal dalgalanmalar yaşadığı gelişimsel bir dönemdir. Tıbbi bir hastalık değil; tamamen normal ve geçici bir gelişim evresidir. Bu dönemde çocuğunuzun içinden küçük bir diktatör çıkabilir.

Bir baba 2,5 yaşındaki kızının öfkesi ile ilk kez karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Balonunu büyük bir hırsla paramparça eden kızının o anlarını korku dolu bakışlarla izleyen babanın o anları izleyenleri güldürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLfgNm...
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2 yaş sendromu "ilk ergenlik" olarak tanımlanıyor.

2 yaş sendromu "ilk ergenlik" olarak tanımlanıyor.

Psikologlar, bu yaş grubundaki miniklerin “ben varım!” deme dönemine girdiğini ve artık her şeyi kendi yapmak istediklerini, ama fiziksel ve duygusal kapasitenin buna henüz elvermediğini belirtiyor. Bu da bol bol krize, azıcık da kahkahaya neden oluyor. Bu süreçte ebeveynlerin paniğe kapılmamaları, çocukla inatlaşmamaları, sınırı net bir şekilde çizmeleri ve sabırlı olmaları önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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