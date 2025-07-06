2,5 Yaşındaki Kızının Öfkesi ile İlk Kez Karşılaşan Babanın Korku Dolu Şaşkınlığı Güldürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLfgNm...
2 yaş sendromu, genellikle 1,5 ile 3 yaş arasında ortaya çıkan ve çocuğun bağımsızlık kazanma çabalarıyla birlikte duygusal dalgalanmalar yaşadığı gelişimsel bir dönemdir. Tıbbi bir hastalık değil; tamamen normal ve geçici bir gelişim evresidir. Bu dönemde çocuğunuzun içinden küçük bir diktatör çıkabilir.
Bir baba 2,5 yaşındaki kızının öfkesi ile ilk kez karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Balonunu büyük bir hırsla paramparça eden kızının o anlarını korku dolu bakışlarla izleyen babanın o anları izleyenleri güldürdü.
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2 yaş sendromu "ilk ergenlik" olarak tanımlanıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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