2,5 Yaşındaki Kızının Öfkesi ile İlk Kez Karşılaşan Babanın Korku Dolu Şaşkınlığı Güldürdü

2 yaş sendromu, genellikle 1,5 ile 3 yaş arasında ortaya çıkan ve çocuğun bağımsızlık kazanma çabalarıyla birlikte duygusal dalgalanmalar yaşadığı gelişimsel bir dönemdir. Tıbbi bir hastalık değil; tamamen normal ve geçici bir gelişim evresidir. Bu dönemde çocuğunuzun içinden küçük bir diktatör çıkabilir.

Bir baba 2,5 yaşındaki kızının öfkesi ile ilk kez karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Balonunu büyük bir hırsla paramparça eden kızının o anlarını korku dolu bakışlarla izleyen babanın o anları izleyenleri güldürdü.