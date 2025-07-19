Bir Yayıncı Doğum Gününde Gaz Dolu Balonlarla Poz Vermek İsterken Felaketin Eşiğinden Döndü

Günümüzde artık herhangi bir parti düşündüğünüzde, aklınıza ilk gelen şeylerden biri muhtemelen helyumla doldurulmuş renkli balonlar olacaktır. Bu balonlar, partilerin eğlenceli ve neşeli atmosferini yansıtan, vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Hem yetişkinler hem çocuklar için her şekil ve desende üretilen bu balonlar aslında güzenli olmayan yerlerden alındığında büyük bir risk taşıyabiliyor.
Yayıncı Nagham Borich, partide elindeki meşale ile balonların yanında poz vermek istedi. Fakat balonlar bir anda alev alınca genç kadın yanmanın eşiğinden döndü.
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Helyum balonlarındaki tehlike ne?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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