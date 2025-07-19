Bir Yayıncı Doğum Gününde Gaz Dolu Balonlarla Poz Vermek İsterken Felaketin Eşiğinden Döndü

Bazı satıcılar ya da üreticiler, balonları daha ucuza maletmek amacıyla içine helyum yerine hidrojen gibi tehlikeli gazlar doldurabiliyor. Ancak bu gazlar son derece yanıcı ve patlayıcı olduğundan, bu durum ciddi güvenlik riskleri doğuruyor. Özellikle doğum günü, düğün gibi kalabalık ortamlarda kullanılan bu balonlar, ısıya ya da kıvılcıma maruz kaldıklarında patlayarak insanlara zarar verebiliyor. Bu yüzden balon satın alırken güvenilir yerleri tercih etmek ve içinde hangi gazın kullanıldığını sormak büyük önem taşıyor.