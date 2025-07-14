Otostop Çekerek Dünyayı Dolaşan Türk Gezgin Kamboçya'da Geçirdiği Kazanın Ardından Yaşadıklarını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLulN0...
Otostop çekerek dünyayı gezen Ayşe Kocalar'ın paylaşımlarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi bu şekilde pek çok ülke gezdi ve başına birbirinden ilginç olaylar geldi. Ayşe Kocalar Kamboçya seyahati sırasında otostop çekerken bir motosikletin kendisine çarptığını ve ciddi şekilde yaralandığını anlattı. Kampoçya'da gerekli sağlık hizmetini alamayan genç gezgin, Tayland sınırını geçerek tedavisini oldu. O anları ise kazadan aylar sonra sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yurt dışında seyahat ederken acil sağlık hizmeti almak, hem fiziksel hem de duygusal açıdan stresli bir deneyim olabilir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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