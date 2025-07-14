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Otostop Çekerek Dünyayı Dolaşan Türk Gezgin Kamboçya'da Geçirdiği Kazanın Ardından Yaşadıklarını Paylaştı

Otostop Çekerek Dünyayı Dolaşan Türk Gezgin Kamboçya'da Geçirdiği Kazanın Ardından Yaşadıklarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.07.2025 - 19:28

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Otostop çekerek dünyayı gezen Ayşe Kocalar'ın paylaşımlarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi bu şekilde pek çok ülke gezdi ve başına birbirinden ilginç olaylar geldi. Ayşe Kocalar Kamboçya seyahati sırasında otostop çekerken bir motosikletin kendisine çarptığını ve ciddi şekilde yaralandığını anlattı. Kampoçya'da gerekli sağlık hizmetini alamayan genç gezgin, Tayland sınırını geçerek tedavisini oldu. O anları ise kazadan aylar sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLulN0...
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Yurt dışında seyahat ederken acil sağlık hizmeti almak, hem fiziksel hem de duygusal açıdan stresli bir deneyim olabilir.

Yurt dışında seyahat ederken acil sağlık hizmeti almak, hem fiziksel hem de duygusal açıdan stresli bir deneyim olabilir.

Bu tür durumlarda, önceden sağlık sigortası yaptırmış olmak büyük bir avantaj sağlar. Birçok ülkede yabancılar için acil servis ücretli olabilir ve hatta maliyetler oldukça yüksek olabilir. Bu nedenle seyahatten önce geçerli bir seyahat sağlık sigortası yaptırmak önemlidir. Ayrıca, gidilen ülkenin sağlık sistemi, dil farklılıkları ve acil durumda hangi numaraların aranması gerektiği gibi bilgiler hakkında önceden bilgi sahibi olmak da hayat kurtarıcı olabilir. Eğer kronik bir rahatsızlık söz konusuysa, doktor raporu, reçeteler ve kullanılan ilaçların listesi mutlaka yanınızda bulunmalıdır. Tüm bu hazırlıklar, yurt dışında karşılaşılabilecek olası sağlık problemlerine karşı daha güvenli ve bilinçli hareket etmenizi sağlar. Tüm bunların yanında gidilen ülkenin sağlık hizmetleri de yetersiz olabilir. Bu yüzden önceden araştırma yapmak önemlidir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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