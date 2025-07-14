Daha Önce de Kendisini Köprüden Suya Bırakan İçerik Üreticisi Bu Sefer Köprüden Bir Vapurun Üzerine Atladı

Son dönemde adrenalin tutkunlarının yüksek binalardan, uçurum kenarlarından ya da köprülerden atladıkları videolar sosyal medyada hızla çoğalıyor. Bu tarz görüntüler özellikle gençler arasında büyük ilgi görüyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte aksiyon kameralarının ve dronların sağladığı görüntü kalitesi, bu deneyimlerin daha etkileyici şekilde paylaşılmasına olanak tanıyor.
Daha önce köprüden suya atlayan 'The Wang' isimli içerik üreticisi bu sefer köprüden vapurun çatısına atladı.
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Bu tür ekstrem hareketlerin sergilendiği videolar ciddi riskler barındırıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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