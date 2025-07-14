Daha Önce de Kendisini Köprüden Suya Bırakan İçerik Üreticisi Bu Sefer Köprüden Bir Vapurun Üzerine Atladı

Profesyonel olmayan kişilerin bu atlayışları taklit etmeye çalışması tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Sosyal medyada beğeni uğruna yapılan kontrolsüz denemeler ile pek çok kişi, bu videoların tehlikeli boyutlarını göz ardı ediyor. Bu yüzden bu tarz görüntülerin, arkasındaki profesyonellik ve hazırlık sürecinin unutulmaması gerekiyor.