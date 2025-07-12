Danimarka'da Bir Etkinlikte Sahneye Çıkan Semazen Hovrboard'la Dönünce Sosyal Medyanın Diline Düştü

Semazen gösterileri, Mevlevi kültürünün en önemli ve etkileyici ritüellerinden biridir. Sema adı verilen bu dini tören, dönen dervişlerin Allah’a olan aşklarını beden diliyle ifade ettiği mistik bir ibadet biçimidir. Özel kıyafetleri, müzik eşliğinde yapılan yavaş ve ritmik dönüşleriyle semazenler, hem ruhsal bir yolculuğa çıkar hem de izleyenlere derin bir manevi atmosfer sunar. Günümüzde turistik gösteriler şeklinde de sunulan sema, kökeni itibarıyla ciddi bir disiplin ve içsel hazırlık gerektiren bir ibadet ve zikir yoludur.

Fakat Sema gösterileri de teknolojiden payını aldı. Hoverboard ile gösteri yapan semazen sosyal medyada çok konuşuldu.