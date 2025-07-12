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Danimarka'da Bir Etkinlikte Sahneye Çıkan Semazen Hovrboard'la Dönünce Sosyal Medyanın Diline Düştü

Danimarka'da Bir Etkinlikte Sahneye Çıkan Semazen Hovrboard'la Dönünce Sosyal Medyanın Diline Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2025 - 19:34 Son Güncelleme: 12.07.2025 - 19:38

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Semazen gösterileri, Mevlevi kültürünün en önemli ve etkileyici ritüellerinden biridir. Sema adı verilen bu dini tören, dönen dervişlerin Allah’a olan aşklarını beden diliyle ifade ettiği mistik bir ibadet biçimidir. Özel kıyafetleri, müzik eşliğinde yapılan yavaş ve ritmik dönüşleriyle semazenler, hem ruhsal bir yolculuğa çıkar hem de izleyenlere derin bir manevi atmosfer sunar. Günümüzde turistik gösteriler şeklinde de sunulan sema, kökeni itibarıyla ciddi bir disiplin ve içsel hazırlık gerektiren bir ibadet ve zikir yoludur.

Fakat Sema gösterileri de teknolojiden payını aldı. Hoverboard ile gösteri yapan semazen sosyal medyada çok konuşuldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Hoverboard ile semazen gösterisi yapan adamın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Hoverboard ile semazen gösterisi yapan adamın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyanın mizahşörlerinden payını alan görüntüler sadece ilgi değil, bolca mizah da topladı. Geleneksel sema gösterisinin modern bir cihazla yapılması, birçok kullanıcı için şaşırtıcı olduğu kadar komik de bulundu. O videoya pek çok yorum geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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