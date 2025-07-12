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Türkiye'de "4 Yıllık Halı Tasarımı Bölümü" İlk Mezunlarını Verdi: Bölüm İlk Kez Duyanların Kafasını Karıştırdı

Türkiye'de "4 Yıllık Halı Tasarımı Bölümü" İlk Mezunlarını Verdi: Bölüm İlk Kez Duyanların Kafasını Karıştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2025 - 16:30

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Yıl sonu geldi, pek çok öğrenci mezun olarak yeni hayatına adım attı. Gaziantep Üniversitesi, 4 yıllık Halı Tasarımı Bölümü ilk mezunlarını verdi. Fakat bölümü ilk kez duyanların kafası biraz karıştı. Pek çoğu halı tasarımı için üniversitede bir bölüm olmasını ve hatta 4 yıllık olmasını mantıksız buldu. 

Halı tasarımı bölümü, el dokuması veya makine halılarının desen, renk, teknik ve kompozisyon açısından tasarlanmasını öğretiyor. Öğrencilere hem geleneksel Türk halı motifleri hem de modern tasarım yaklaşımlarıyla özgün halı desenleri geliştirme becerisi kazandırılıyor. El dokuması halıların ve ustalarının giderek azaldığını bu dönemde bu sanatı yeniden canlandırıyor.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Peki bölüm gerçekten gerekli mi?

Peki bölüm gerçekten gerekli mi?

Günümüzde el yapımı halılar, sadece bir zemin kaplama ürünü değil, aynı zamanda kültürel mirasın ve sanatın yaşayan örnekleri olarak büyük bir değer taşır. Makine üretimi halıların yaygınlaşmasıyla birlikte el emeğiyle dokunan halılar daha da kıymetli hale gelmiş, özellikle doğal malzemeler ve geleneksel motiflerle üretilen parçalar koleksiyoncuların ve iç mimarların gözdesi olmuştur. Her bir ilmeğinde ustalık, sabır ve estetik barındıran el halıları, hem yerli hem de yabancı pazarda lüks ve prestij simgesi olarak görülüyor. Nu da onların maddi ve manevi değerini her geçen gün artırıyor. Günümüzde el yapımı halıların fiyatı neredeyse 1 milyon liralardan başlıyor. Bu durum göz önüne alındığında bölüm pek de mantıksız görünmüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Bozkurt

Ülkede yeterince "oniversite" mezunu var zaten. Hiç gerek yoktu.

Davonn Davonn

Hanutçu olabilmek için 4 yıl okumuşlar

SsS

hani bazı güzel sanatlar fakültelerinde olduğu gibi geleneksel türk sanatları bölümünün bir parçası veya uzantısı olsa anlarım ama 4 yıl halı tasarımı eğitim... Devamını Gör