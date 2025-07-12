Türkiye'de "4 Yıllık Halı Tasarımı Bölümü" İlk Mezunlarını Verdi: Bölüm İlk Kez Duyanların Kafasını Karıştırdı

Yıl sonu geldi, pek çok öğrenci mezun olarak yeni hayatına adım attı. Gaziantep Üniversitesi, 4 yıllık Halı Tasarımı Bölümü ilk mezunlarını verdi. Fakat bölümü ilk kez duyanların kafası biraz karıştı. Pek çoğu halı tasarımı için üniversitede bir bölüm olmasını ve hatta 4 yıllık olmasını mantıksız buldu.
Halı tasarımı bölümü, el dokuması veya makine halılarının desen, renk, teknik ve kompozisyon açısından tasarlanmasını öğretiyor. Öğrencilere hem geleneksel Türk halı motifleri hem de modern tasarım yaklaşımlarıyla özgün halı desenleri geliştirme becerisi kazandırılıyor. El dokuması halıların ve ustalarının giderek azaldığını bu dönemde bu sanatı yeniden canlandırıyor.
Buradan izleyebilirsiniz;
Peki bölüm gerçekten gerekli mi?
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Ülkede yeterince "oniversite" mezunu var zaten. Hiç gerek yoktu.
Hanutçu olabilmek için 4 yıl okumuşlar
hani bazı güzel sanatlar fakültelerinde olduğu gibi geleneksel türk sanatları bölümünün bir parçası veya uzantısı olsa anlarım ama 4 yıl halı tasarımı eğitim... Devamını Gör