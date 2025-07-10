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ABD'nin En Pahalı ve En Ucuz Okulunda Çalışan Bir Öğretmen "Eğitimde Fırsat Eşitliği" Üzerine Düşündürdü

ABD'nin En Pahalı ve En Ucuz Okulunda Çalışan Bir Öğretmen "Eğitimde Fırsat Eşitliği" Üzerine Düşündürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.07.2025 - 14:36 Son Güncelleme: 10.07.2025 - 15:21

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Eğitimde fırsat eşitliği, her bireyin sosyoekonomik durumuna, cinsiyetine, yaşadığı bölgeye ya da fiziksel engellerine bakılmaksızın kaliteli eğitime erişebilmesini ifade eder. Bu eşitlik sağlanmadığında, bireyler doğuştan gelen şartları nedeniyle dezavantajlı konuma düşer ve potansiyellerini tam olarak kullanamazlar. Oysa iyi bir eğitim, hem bireyin kendi yaşamını dönüştürmesini hem de toplumun genel refahını artırmasını sağlar.

ABD'nin en ucuz ve en pahalı okullarında çalışma fırsatı bulan öğretmen, bu okullar arasındaki uçurumu anlattı. Verilen eğitimin kalitesinden öğrencilere sunulan yemeklere kadar pek çok alanda ciddi bir fark olduğunu belirten öğretmen okuldan ayrılırken hep kendini çok suçlu hissettiğini ve her gün ağladığını anlattı.

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Fırsat eşitliğinin sağlandığı bir eğitim sistemi, sadece adil değil aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınmanın da temelidir.

Fırsat eşitliğinin sağlandığı bir eğitim sistemi, sadece adil değil aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınmanın da temelidir.

Bu nedenle okullar arası imkan farklarının azaltılması, dezavantajlı öğrencilere burs, ulaşım ve beslenme desteği sunulması gibi politikalar büyük önem taşır. Her çocuğun eşit şartlarda eğitim alması, toplumda adalet duygusunu güçlendirir ve sosyal tabakalaşmanın önüne geçer.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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