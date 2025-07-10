ABD'nin En Pahalı ve En Ucuz Okulunda Çalışan Bir Öğretmen "Eğitimde Fırsat Eşitliği" Üzerine Düşündürdü

Eğitimde fırsat eşitliği, her bireyin sosyoekonomik durumuna, cinsiyetine, yaşadığı bölgeye ya da fiziksel engellerine bakılmaksızın kaliteli eğitime erişebilmesini ifade eder. Bu eşitlik sağlanmadığında, bireyler doğuştan gelen şartları nedeniyle dezavantajlı konuma düşer ve potansiyellerini tam olarak kullanamazlar. Oysa iyi bir eğitim, hem bireyin kendi yaşamını dönüştürmesini hem de toplumun genel refahını artırmasını sağlar.

ABD'nin en ucuz ve en pahalı okullarında çalışma fırsatı bulan öğretmen, bu okullar arasındaki uçurumu anlattı. Verilen eğitimin kalitesinden öğrencilere sunulan yemeklere kadar pek çok alanda ciddi bir fark olduğunu belirten öğretmen okuldan ayrılırken hep kendini çok suçlu hissettiğini ve her gün ağladığını anlattı.