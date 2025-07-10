Bir TikTok Kullanıcısı Kendisine "Babasının Gururu" Yorumu Yapan Şahsa Babasıyla Birlikte Cevap Verdi

Sosyal medyadan insanlar birbirlerine rahat bir şekilde zorbalık yapıyor ve bu pek çok kişi tarafından normalleştirilmiş durumda. Herkes herkesin hayatına, yaşam tarzına, giyimine, görünümüze karışmayı kendine hak görebiliyor. Bir genç kız, kendi fotoğrafına yapılan 'babasının gururu' yorumunu babasına okuttu ve birlikte bu yorumu yazan kişiye cevap verdikleri bir video paylaştılar. 'Evet gururum. Çünkü bugüne kadar beni hiç incitmedi, hep doğru işler yaptı ve kendine son derece güvenen bir insan. Onun hep arkasındayım.” diyen babanın sözleri pek çok kişiyi duygulandırdı.