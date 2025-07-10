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Bir TikTok Kullanıcısı Kendisine "Babasının Gururu" Yorumu Yapan Şahsa Babasıyla Birlikte Cevap Verdi

Bir TikTok Kullanıcısı Kendisine "Babasının Gururu" Yorumu Yapan Şahsa Babasıyla Birlikte Cevap Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.07.2025 - 13:21

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Sosyal medyadan insanlar birbirlerine rahat bir şekilde zorbalık yapıyor ve bu pek çok kişi tarafından normalleştirilmiş durumda. Herkes herkesin hayatına, yaşam tarzına, giyimine, görünümüze karışmayı kendine hak görebiliyor. Bir genç kız, kendi fotoğrafına yapılan 'babasının gururu' yorumunu babasına okuttu ve birlikte bu yorumu yazan kişiye cevap verdikleri bir video paylaştılar. 'Evet gururum. Çünkü bugüne kadar beni hiç incitmedi, hep doğru işler yaptı ve kendine son derece güvenen bir insan. Onun hep arkasındayım.” diyen babanın sözleri pek çok kişiyi duygulandırdı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@tuasanli/vide...
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Buradan izleyebilirsiniz;

"Evet gururum, çünkü bugüne kadar beni hiç incitmedi"

"Evet gururum, çünkü bugüne kadar beni hiç incitmedi"

Baba figürü, bir kız çocuğunun özgüven gelişiminden karar alma becerilerine kadar hayatının pek çok alanında belirleyici bir rol oynar. Destekleyici ve sevgi dolu bir baba, kızının kendine güvenmesini, sınırlarını bilmesini ve sağlıklı ilişkiler kurmasını teşvik eder. Babaların duygusal varlığı, kız çocuklarının kendilerini değerli hissetmelerini sağlar; bu da akademik başarıdan kariyer hedeflerine kadar hayatın her alanına olumlu yansır. Bu nedenle babaların rolü sadece fiziksel bir varlıkla sınırlı kalmamalı, aynı zamanda duygusal rehberlik ve güven kaynağı olmalıdır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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