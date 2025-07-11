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Bir Pazarcı Kavunları Tadım Sırasında Daha Tatlı Olsun Diye Meyve Suyu Sıktı

Bir Pazarcı Kavunları Tadım Sırasında Daha Tatlı Olsun Diye Meyve Suyu Sıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2025 - 14:28

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Gıda sektöründe pek çok hileye başvurulduğunu artık hepimiz biliyoruz. Özellikle marketlerce ve pazar tezgâhlarında ise ürünlerin daha taze ve albenili görünmesi için çeşitli yöntemlere başvurulabiliyor. Örneğin, bazı satıcılar marulların üzerine su püskürterek onların yeni toplanmış gibi görünmesini sağlar ya da meyveleri parlatmak için doğal olmayan maddeler kullanabilir. Hatta bozulmaya yaklaşan meyve-sebzeler, sağlam olanlarla karıştırılarak sunulabilir.

Bir pazarcı, kavunlarının tadım esnasında daha tatlı gelmesi için üzerlerine meyve suyu döktü. O görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Kavunlarına meyve suyu döktü.

Kavunlarına meyve suyu döktü.

Gıdalarda yapılan bu hileler, hem insan sağlığını tehdit eden hem de tüketiciyi yanıltan ciddi bir sorun. Özellikle ekonominin bu denli zorlu olduğu bir dönemde, insanların cebindeki parayı hile ile almak, pek çok toplumsal sorunu da beraberinde getirir. Özellikle işlenmiş ürünlerde maliyeti düşürmek için kullanılan katkı maddeleri, halkın sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atar. Tüketicilerin alışveriş yaparken meyve ve sebzelerin doğal görünümüne dikkat etmesi, saplarından ya da kokusundan tazeliğini kontrol etmesi, emin olduğu yerlerden alışveriş yapması oldukça önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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