Bir Pazarcı Kavunları Tadım Sırasında Daha Tatlı Olsun Diye Meyve Suyu Sıktı

Gıda sektöründe pek çok hileye başvurulduğunu artık hepimiz biliyoruz. Özellikle marketlerce ve pazar tezgâhlarında ise ürünlerin daha taze ve albenili görünmesi için çeşitli yöntemlere başvurulabiliyor. Örneğin, bazı satıcılar marulların üzerine su püskürterek onların yeni toplanmış gibi görünmesini sağlar ya da meyveleri parlatmak için doğal olmayan maddeler kullanabilir. Hatta bozulmaya yaklaşan meyve-sebzeler, sağlam olanlarla karıştırılarak sunulabilir.

Bir pazarcı, kavunlarının tadım esnasında daha tatlı gelmesi için üzerlerine meyve suyu döktü. O görüntüler sosyal medyada tepki çekti.