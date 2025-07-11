Bir Pazarcı Kavunları Tadım Sırasında Daha Tatlı Olsun Diye Meyve Suyu Sıktı

Gıda sektöründe pek çok hileye başvurulduğunu artık hepimiz biliyoruz. Özellikle marketlerce ve pazar tezgâhlarında ise ürünlerin daha taze ve albenili görünmesi için çeşitli yöntemlere başvurulabiliyor. Örneğin, bazı satıcılar marulların üzerine su püskürterek onların yeni toplanmış gibi görünmesini sağlar ya da meyveleri parlatmak için doğal olmayan maddeler kullanabilir. Hatta bozulmaya yaklaşan meyve-sebzeler, sağlam olanlarla karıştırılarak sunulabilir.
Bir pazarcı, kavunlarının tadım esnasında daha tatlı gelmesi için üzerlerine meyve suyu döktü. O görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kavunlarına meyve suyu döktü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın