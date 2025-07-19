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Bir Çiftin Düğünlerinde Sergilemek İçin Aylarca Çalıştıkları Dans Çocukların Piste Atılmasıyla Yarıda Kaldı

Bir Çiftin Düğünlerinde Sergilemek İçin Aylarca Çalıştıkları Dans Çocukların Piste Atılmasıyla Yarıda Kaldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2025 - 21:52

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Düğünü olacak çiftler, hayatlarının bu en özel gününü aylarca planlayarak her şeyin eksiksiz ve kusursuz olması için uğraşıyor. Müzikten dekorasyona, masa düzeninden fotoğraflara kadar her ayrıntı büyük bir özenle planlanıyor. Bu özel gün, sadece onların değil, aynı zamanda sevdikleriyle paylaştıkları unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yer etsin isteniyor. Her şeyin yolunda gitmesi, törenin akışının bozulmaması ve düğün atmosferinin büyüsünün korunması büyük önem taşıyor. Fakat elbette her şey planlandığı gibi gitmiyor.

Bir çift düğünlerinde zeybek gösterisi yapmak için aylarca hazırlandı. Fakat dansları sırasında havaya atılan para tüm gösteriyi bozdu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Çocuklar düğüne alınmalı mı alınmamalı mı tartışması alevlendi.

Çocuklar düğüne alınmalı mı alınmamalı mı tartışması alevlendi.

Uzun zamandır düğünlere çocukların alınmaması meselesi tartışılıyordu. Hatta pek çok kişi düğün davetiyesinde çocuk istemediğini özellikle belirtmeye başladı. Çocukların dans pistinde koşturması, törende yüksek sesle bağırması ya da masa düzenini bozması gibi davranışlar, gelin ve damadın stres yaşamasına ve davetlilerin de rahatsız olmasına yol açabiliyor. Bu nedenle, düğün sahiplerinin çocuklar için ayrı bir oyun alanı oluşturması ya da ailelerin çocuklarını daha dikkatli gözetmesi, hem küçük misafirlerin keyifli vakit geçirmesini hem de düğünün düzenli ve huzurlu geçmesini sağlayabilir. Fakat bunu kabalık olarak algılayanlar, çocuklarına saygısızlık olarak değerlendirenler de var. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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