Bir Çiftin Düğünlerinde Sergilemek İçin Aylarca Çalıştıkları Dans Çocukların Piste Atılmasıyla Yarıda Kaldı

Düğünü olacak çiftler, hayatlarının bu en özel gününü aylarca planlayarak her şeyin eksiksiz ve kusursuz olması için uğraşıyor. Müzikten dekorasyona, masa düzeninden fotoğraflara kadar her ayrıntı büyük bir özenle planlanıyor. Bu özel gün, sadece onların değil, aynı zamanda sevdikleriyle paylaştıkları unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yer etsin isteniyor. Her şeyin yolunda gitmesi, törenin akışının bozulmaması ve düğün atmosferinin büyüsünün korunması büyük önem taşıyor. Fakat elbette her şey planlandığı gibi gitmiyor.

Bir çift düğünlerinde zeybek gösterisi yapmak için aylarca hazırlandı. Fakat dansları sırasında havaya atılan para tüm gösteriyi bozdu.