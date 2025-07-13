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Bir Düğünde Gelin ve Damadın Fotoğrafı Çekileceği Sırada Önlerinden Geçen Kadın Sinir Bozdu

Bir Düğünde Gelin ve Damadın Fotoğrafı Çekileceği Sırada Önlerinden Geçen Kadın Sinir Bozdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2025 - 09:55

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Düğünler, gelin ve damadın hayatlarının en özel ve en mutlu günlerinden biridir. Bu özel günde her şeyin kusursuz olmasını istemeleri son derece doğaldır. Çünkü sevdikleriyle paylaştıkları bu anlar, ömür boyu hatırlanacak anılara dönüşür. Kıyafetlerinin duruşundan müziğe, davetlilerin memnuniyetinden ilk dansın zamanlamasına kadar her detay onlar için önemlidir. Küçük bir aksaklık bile büyük bir hayal kırıklığına neden olabileceğinden, çiftler aylar öncesinden titizlikle hazırlık yapar. Tüm bu çaba, o günün masal gibi geçmesi içindir.

Fakat elbette siz ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın o büyülü anı bozacak bir şey olması neredeyse kaçınılmazdır. Bir düğünde gelin ve damadın önceden hazırlandığı giriş videosu çekilirken bir kadın kameranın önünden geçti. Görüntüyü tamamen kadının kapladığı anlar sosyal medyada viral olunca tepkiler de beraberinde geldi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Düğünler, gelin ve damadın en mutlu günleri olsa da ne kadar plan yapılırsa yapılsın, çoğu zaman ufak tefek aksilikler kaçınılmazdır.

Düğünler, gelin ve damadın en mutlu günleri olsa da ne kadar plan yapılırsa yapılsın, çoğu zaman ufak tefek aksilikler kaçınılmazdır.

Bazen müzik erken kesilir, bazen pasta geç gelir ya da hava tahmin edilenden farklı davranır. Ancak asıl önemli olan, bu aksilikleri büyütmeden günü keyifle yaşamaya devam edebilmektir. Çünkü o anın güzelliği, kusursuzluktan değil, birlikte gülünebilen sürprizlerden doğar. Özellikle düğün sezonundayken bu tarz videolara daha çok şahit olacağız gibi görünüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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