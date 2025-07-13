Bir Düğünde Gelin ve Damadın Fotoğrafı Çekileceği Sırada Önlerinden Geçen Kadın Sinir Bozdu

Düğünler, gelin ve damadın hayatlarının en özel ve en mutlu günlerinden biridir. Bu özel günde her şeyin kusursuz olmasını istemeleri son derece doğaldır. Çünkü sevdikleriyle paylaştıkları bu anlar, ömür boyu hatırlanacak anılara dönüşür. Kıyafetlerinin duruşundan müziğe, davetlilerin memnuniyetinden ilk dansın zamanlamasına kadar her detay onlar için önemlidir. Küçük bir aksaklık bile büyük bir hayal kırıklığına neden olabileceğinden, çiftler aylar öncesinden titizlikle hazırlık yapar. Tüm bu çaba, o günün masal gibi geçmesi içindir.

Fakat elbette siz ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın o büyülü anı bozacak bir şey olması neredeyse kaçınılmazdır. Bir düğünde gelin ve damadın önceden hazırlandığı giriş videosu çekilirken bir kadın kameranın önünden geçti. Görüntüyü tamamen kadının kapladığı anlar sosyal medyada viral olunca tepkiler de beraberinde geldi.