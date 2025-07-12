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Bu Nasıl Konsept? Bir Genç Evlilik Teklifini Vurulma Şakasıyla Yapınca Sevgilisinin Aklını Aldı

Bu Nasıl Konsept? Bir Genç Evlilik Teklifini Vurulma Şakasıyla Yapınca Sevgilisinin Aklını Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2025 - 19:06

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Günümüzde, evlenme teklifi yapma konusunda insanlar adeta bir yarış içerisinde. Herkes, diğerlerinden farklı ve unutulmaz bir teklif yapmanın peşinde. Kendi tekliflerini özgün ve etkileyici kılmak adına en yaratıcı ve dikkat çekici fikirleri bulmaya çalışıyorlar. Bu durum, evlilik tekliflerinin bir nevi sanata dönüştüğü bir ortam yaratıyor. Bu nedenle, evlilik teklifleri artık sıradan bir durum olmaktan çıkmış, herkesin kendi tarzını ve yaratıcılığını yansıttığı bir platform haline geldi. Elbette arada akılalmaz fikirler de ortaya çıkıyor. 

Adana'da bir genç film sahnelerini aratmayan bir evlilik teklifinde bulundu. Fakat o teklif tepki çekti.

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Buradan izleyebilirisiniz;

Kanlar içinde evlilik teklifi.

Kanlar içinde evlilik teklifi.

Boş bir alanda vurulma şakası yapan genç, sevgilisinin ödünü kopardı. Neye uğradığını şaşıran genç kız can havliyle sevgilisinin yanına ulaşmaya çalıştı. Sevgilisini kanlar içinde gören genç kız neye uğradığını şaşırdı. O anda kanlar içindeki sevgilisi diz çöküp yüzüğü çıkarında, genç kızın gözyaşları gülüşüne karıştı. Fakat pek çok kişi, bu evlilik teklifinin normal olmadığını, genç kızın evlilik teklifini kabul etmemesi gerektiğini savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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