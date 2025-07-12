onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Verdikleri Ücretler Tepki Çekti: Sanayiciler Gençlerin Ücretleri Beğenmediğini, Çırak Bulamadıklarını Söyleydi

Verdikleri Ücretler Tepki Çekti: Sanayiciler Gençlerin Ücretleri Beğenmediğini, Çırak Bulamadıklarını Söyleydi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2025 - 17:49

İçerik Devam Ediyor

Sanayide çırak olmak, hem zorlu hem de öğretici bir süreçtir. Genç yaşta işe başlayan çıraklar, ustalarının yanında hem el becerisi kazanır hem de iş disiplinini öğrenir. Sanayide çıraklık, doğru şekilde uygulandığında meslek öğrenmenin önemli bir yolu olsa da, bazı durumlarda çocuk işçi sömürüsüne dönüşebiliyor. Eğitim çağındaki çocuklar uzun saatler çalıştırılıp düşük ücretlerle emeği suistimal edildiğinde, bu durum hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerini olumsuz etkiliyor. 

Oto sanayiciler gençlerin iş beğenmediğini, elleri kirlendiği için çalışmak istemediklerini söyledi. Verdikleri ücretler ise tepki çekti. Çıraklara haftada 2-3 bin verdiklerini, kafası çalışıyorsa bu ücretin 5 bin TL'ye kadar çıkabildiğini söyleyen adam, usta olduklarını ise maaşlarının 10-20 bini bulabileceğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Günümüzde gençler, artık sadece bir işe sahip olmayı yeterli görmüyor.

Günümüzde gençler, artık sadece bir işe sahip olmayı yeterli görmüyor.

Emeklerinin karşılığını alacakları, saygı duyuldukları ve gelişim fırsatı sunan işler talep ediyor. Özellikle çıraklık ya da adı altında yapılan haksızlıkların farkındalar ve bu durumlara sessiz kalmıyorlar. Uzun saatler çalıştırılmak, sigortasız çalışmak ya da emeğin karşılığını alamamak gibi durumlarda seslerini yükseltiyor, gerek sosyal medyada gerekse hukuki yollarla haklarını arıyorlar. Bu tutum, iş dünyasında da dengeleri değiştiriyor. İşverenlerin daha adil ve şeffaf olmaya zorlandığı bir döneme giriyoruz. Gençler artık “emek ucuz değil” mesajını güçlü bir şekilde veriyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın