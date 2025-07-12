Verdikleri Ücretler Tepki Çekti: Sanayiciler Gençlerin Ücretleri Beğenmediğini, Çırak Bulamadıklarını Söyleydi

Sanayide çırak olmak, hem zorlu hem de öğretici bir süreçtir. Genç yaşta işe başlayan çıraklar, ustalarının yanında hem el becerisi kazanır hem de iş disiplinini öğrenir. Sanayide çıraklık, doğru şekilde uygulandığında meslek öğrenmenin önemli bir yolu olsa da, bazı durumlarda çocuk işçi sömürüsüne dönüşebiliyor. Eğitim çağındaki çocuklar uzun saatler çalıştırılıp düşük ücretlerle emeği suistimal edildiğinde, bu durum hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerini olumsuz etkiliyor.

Oto sanayiciler gençlerin iş beğenmediğini, elleri kirlendiği için çalışmak istemediklerini söyledi. Verdikleri ücretler ise tepki çekti. Çıraklara haftada 2-3 bin verdiklerini, kafası çalışıyorsa bu ücretin 5 bin TL'ye kadar çıkabildiğini söyleyen adam, usta olduklarını ise maaşlarının 10-20 bini bulabileceğini belirtti.