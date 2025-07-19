Almanya'dan Gelen Bir Adam Gurbetçilerin Burada Tatil Yapmasını Eleştirenlere Tepki Gösterdi

Yaz mevsiminin gelmesiyle, pek çok gurbetçi ülkemize giriş yaptı. Ülkeye kendi arabaları ile gelmeyi tercih eden gurbetçilerin asfaltta uyudukları görüntüler çok konuşuldu. Fakat her zaman olduğu gibi yine 'gurbetçi' tartışmaları başladı. Gurbetçilerin ülkeye girişleri sırasında, orada aylarca çok çalıştıklarını, ülkemize gelmek için çok yorulduklarını söyleyen gurbetçilere pek çok kişi yine 'ülkenize dönün' önerisinde bulundu. Bu da elbette tartışmaları beraberinde getirdi.

Ülkemize gelen bir gurbetçi, kendisi gibi ülkesine dönen gurbetçilere laf edenlere tepki gösterdiği bir video çekti. Ülkemizdeki vatandaşlar için, gurbetçilerin yediklerine içtiklerine 'Haset haset bakmayın' önerisinde bulunan adam, gurbetçilere de 'Paranızla, arabanızla hava atmayın' dedi.