Almanya'dan Gelen Bir Adam Gurbetçilerin Burada Tatil Yapmasını Eleştirenlere Tepki Gösterdi

Yaz mevsiminin gelmesiyle, pek çok gurbetçi ülkemize giriş yaptı. Ülkeye kendi arabaları ile gelmeyi tercih eden gurbetçilerin asfaltta uyudukları görüntüler çok konuşuldu. Fakat her zaman olduğu gibi yine 'gurbetçi' tartışmaları başladı. Gurbetçilerin ülkeye girişleri sırasında, orada aylarca çok çalıştıklarını, ülkemize gelmek için çok yorulduklarını söyleyen gurbetçilere pek çok kişi yine 'ülkenize dönün' önerisinde bulundu. Bu da elbette tartışmaları beraberinde getirdi.
Ülkemize gelen bir gurbetçi, kendisi gibi ülkesine dönen gurbetçilere laf edenlere tepki gösterdiği bir video çekti. Ülkemizdeki vatandaşlar için, gurbetçilerin yediklerine içtiklerine 'Haset haset bakmayın' önerisinde bulunan adam, gurbetçilere de 'Paranızla, arabanızla hava atmayın' dedi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, yurt dışında yaşamayı seçen Türk vatandaşlarının sayısını önemli ölçüde artırdı.
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Abi sen olayı çok yanlış anlamışsın. Kimse size tatilde gelmeyin demiyor ki. Gelip burdakileri aşağılamayın sadece yeterli
problem sizin yemeniz içmeniz değil Allah daha çok versin problem buraya gelip mevcut yönetim ve ekonomiyi övenlerde, GARDAŞ (!)
Her Almanya’dan gelene gurbetçi diyip durmayın. 60’larda dilini, kültürünü bilmedikleri ülkelere giden insanlar gerçekten gurbet yaşadı. Zorluk çekti, özlem ... Devamını Gör
zaten 80'lere kadar kesin dönüş diye bir şey vardı Adam evin arabasını yapıyordu memleketinde oturuyordu bunlar turistik gezi yapıyorlar 10 seneleri var en f... Devamını Gör