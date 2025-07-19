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Almanya'dan Gelen Bir Adam Gurbetçilerin Burada Tatil Yapmasını Eleştirenlere Tepki Gösterdi

Almanya'dan Gelen Bir Adam Gurbetçilerin Burada Tatil Yapmasını Eleştirenlere Tepki Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2025 - 16:35 Son Güncelleme: 19.07.2025 - 17:09

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Yaz mevsiminin gelmesiyle, pek çok gurbetçi ülkemize giriş yaptı. Ülkeye kendi arabaları ile gelmeyi tercih eden gurbetçilerin asfaltta uyudukları görüntüler çok konuşuldu. Fakat her zaman olduğu gibi yine 'gurbetçi' tartışmaları başladı. Gurbetçilerin ülkeye girişleri sırasında, orada aylarca çok çalıştıklarını, ülkemize gelmek için çok yorulduklarını söyleyen gurbetçilere pek çok kişi yine 'ülkenize dönün' önerisinde bulundu. Bu da elbette tartışmaları beraberinde getirdi. 

Ülkemize gelen bir gurbetçi, kendisi gibi ülkesine dönen gurbetçilere laf edenlere tepki gösterdiği bir video çekti. Ülkemizdeki vatandaşlar için, gurbetçilerin yediklerine içtiklerine 'Haset haset bakmayın' önerisinde bulunan adam, gurbetçilere de 'Paranızla, arabanızla hava atmayın' dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, yurt dışında yaşamayı seçen Türk vatandaşlarının sayısını önemli ölçüde artırdı.

Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, yurt dışında yaşamayı seçen Türk vatandaşlarının sayısını önemli ölçüde artırdı.

Çoğu kişi, daha elverişli yaşam koşulları ve iş fırsatları için, yurt dışına gitti. Bu da hem eskiden beri yurt dışında yaşayanlarla yeni gidenler arasında, hem de yurt dışı fikrine sıcak bakmayanlar arasında tartışmaya neden oldu. Her yaz olduğu gibi bu yaz da gurbetçilerin tatil için ülkemizin yolunu tutmasıyla yine tartışmalar alevlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tartışmalar elbette bir yere varamadı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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houseof

Abi sen olayı çok yanlış anlamışsın. Kimse size tatilde gelmeyin demiyor ki. Gelip burdakileri aşağılamayın sadece yeterli

Cubo Caban

problem sizin yemeniz içmeniz değil Allah daha çok versin problem buraya gelip mevcut yönetim ve ekonomiyi övenlerde, GARDAŞ (!)

Zuhal

Her Almanya’dan gelene gurbetçi diyip durmayın. 60’larda dilini, kültürünü bilmedikleri ülkelere giden insanlar gerçekten gurbet yaşadı. Zorluk çekti, özlem ... Devamını Gör

Bircan Gazi

zaten 80'lere kadar kesin dönüş diye bir şey vardı Adam evin arabasını yapıyordu memleketinde oturuyordu bunlar turistik gezi yapıyorlar 10 seneleri var en f... Devamını Gör