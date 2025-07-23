Siz Yapabilir miydiniz? Pakistan'ı Gezen Bir Türk 20 Saatlik İlginç Otobüs Yolculuğunu Paylaştı

Pakistan, Hindistan, Afganistan gibi ülkeler son derece ilginç ve tehlikeli görünse de son dönemde pek çok gezginin başlıca uğrak noktaları. Sosyal medyada sürekli olarak bu ülkelere yapılan gezi videoları ile karşılaşıyoruz. Her biri bir öncekinden daha ilginç olan bu videolar pek çoğumuza 'Bundan daha garip ne görebilirim ki?' demeyi bıraktırdı. Yine bir sosyal medya kullanıcısı Pakistan gezisi sırasında yaptığı 20 saatlik otobüs yolculuğunu paylaştı. O yolculuk tüm gerçeklik algılarımızla oynadı.