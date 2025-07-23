onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Siz Yapabilir miydiniz? Pakistan'ı Gezen Bir Türk 20 Saatlik İlginç Otobüs Yolculuğunu Paylaştı

Siz Yapabilir miydiniz? Pakistan'ı Gezen Bir Türk 20 Saatlik İlginç Otobüs Yolculuğunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.07.2025 - 16:10

İçerik Devam Ediyor

Pakistan, Hindistan, Afganistan gibi ülkeler son derece ilginç ve tehlikeli görünse de son dönemde pek çok gezginin başlıca uğrak noktaları. Sosyal medyada sürekli olarak bu ülkelere yapılan gezi videoları ile karşılaşıyoruz. Her biri bir öncekinden daha ilginç olan bu videolar pek çoğumuza 'Bundan daha garip ne görebilirim ki?' demeyi bıraktırdı. Yine bir sosyal medya kullanıcısı Pakistan gezisi sırasında yaptığı 20 saatlik otobüs yolculuğunu paylaştı. O yolculuk tüm gerçeklik algılarımızla oynadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMCxbL1MVbs/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"En garibi de şu; 20 saat sürdü"

"En garibi de şu; 20 saat sürdü"

20 saatlik yolculukta bir adamın otobüsün ortasında uyuduğu görüldü. Aynı zamanda otobüste tek bir bardak olduğunu söyleyen gezgin, otobüsteki herkesin yolculuk boyunca aynı bardaktan su içtiğini belirtti. 

Siz böyle bir yolculuk yapabilir miydiniz? Yorumlarda buluşalım 🙌

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın