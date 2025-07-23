Siz Yapabilir miydiniz? Pakistan'ı Gezen Bir Türk 20 Saatlik İlginç Otobüs Yolculuğunu Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMCxbL1MVbs/
Pakistan, Hindistan, Afganistan gibi ülkeler son derece ilginç ve tehlikeli görünse de son dönemde pek çok gezginin başlıca uğrak noktaları. Sosyal medyada sürekli olarak bu ülkelere yapılan gezi videoları ile karşılaşıyoruz. Her biri bir öncekinden daha ilginç olan bu videolar pek çoğumuza 'Bundan daha garip ne görebilirim ki?' demeyi bıraktırdı. Yine bir sosyal medya kullanıcısı Pakistan gezisi sırasında yaptığı 20 saatlik otobüs yolculuğunu paylaştı. O yolculuk tüm gerçeklik algılarımızla oynadı.
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"En garibi de şu; 20 saat sürdü"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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