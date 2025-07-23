ABD'de Yaşayan Bir Türk Bir Gece Acil Serviste Kalmanın Maliyetini Paylaştı

Özellikle sigortası olmayan ya da sigorta kapsamı yetersiz olan bireyler, hastaneye gitmekten kaçınarak sağlıklarını ciddi şekilde riske atıyor. Bu durum, basit bir rahatsızlığın zamanla daha ciddi bir hastalığa dönüşmesine ve yaşam kalitesinin düşmesine yol açabiliyor. Sağlık harcamalarının yüksekliği, ülkede sağlık hizmetlerine erişimde büyük bir adaletsizlik yaratıyor. ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketinin CEO'su Brian Thompson geçtiğimiz sene bir suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından sağlık sistemi yüzünden sorunlar yaşayan insanlar, mağduriyetlerini dile getirmeye başlamıştı.