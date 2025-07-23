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ABD'de Yaşayan Bir Türk Bir Gece Acil Serviste Kalmanın Maliyetini Paylaştı

ABD'de Yaşayan Bir Türk Bir Gece Acil Serviste Kalmanın Maliyetini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.07.2025 - 12:46

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Amerika Birleşik Devletleri’nin sağlık sistemi, büyük ölçüde özel sigorta şirketlerine dayalı. Kamuya açık sağlık hizmetleri sınırlı olduğundan, vatandaşların çoğu sağlık hizmetlerine erişebilmek için özel sağlık sigortası yaptırmak zorunda. Bu durum, özellikle düşük gelirli bireyler için sağlık hizmetlerine ulaşımı zorlaştırıyor ve ciddi eşitsizliklere yol açıyor. Acil durumlarda bile sağlık hizmetleri oldukça pahalı olabiliyor.

ABD'de yaşayan Bir Türk bir geceyi acil serviste geçirmenin maliyetini paylaştı. Ortaya çıkan rakam ABD'deki sağlık sistemi yüzünden yaşanan problemlerin ne kadar haklı olduğunu gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLIlom...
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Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık hizmetlerinin çok pahalı olması, birçok insanın para vermemek için sağlık sorunlarını görmezden gelmesine veya tedavi olmayı ertelemesine neden oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık hizmetlerinin çok pahalı olması, birçok insanın para vermemek için sağlık sorunlarını görmezden gelmesine veya tedavi olmayı ertelemesine neden oluyor.

Özellikle sigortası olmayan ya da sigorta kapsamı yetersiz olan bireyler, hastaneye gitmekten kaçınarak sağlıklarını ciddi şekilde riske atıyor. Bu durum, basit bir rahatsızlığın zamanla daha ciddi bir hastalığa dönüşmesine ve yaşam kalitesinin düşmesine yol açabiliyor. Sağlık harcamalarının yüksekliği, ülkede sağlık hizmetlerine erişimde büyük bir adaletsizlik yaratıyor. ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketinin CEO'su Brian Thompson geçtiğimiz sene bir suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından sağlık sistemi yüzünden sorunlar yaşayan insanlar, mağduriyetlerini dile getirmeye başlamıştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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