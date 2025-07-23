ABD'de Yaşayan Bir Türk Bir Gece Acil Serviste Kalmanın Maliyetini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLIlom...
Amerika Birleşik Devletleri’nin sağlık sistemi, büyük ölçüde özel sigorta şirketlerine dayalı. Kamuya açık sağlık hizmetleri sınırlı olduğundan, vatandaşların çoğu sağlık hizmetlerine erişebilmek için özel sağlık sigortası yaptırmak zorunda. Bu durum, özellikle düşük gelirli bireyler için sağlık hizmetlerine ulaşımı zorlaştırıyor ve ciddi eşitsizliklere yol açıyor. Acil durumlarda bile sağlık hizmetleri oldukça pahalı olabiliyor.
ABD'de yaşayan Bir Türk bir geceyi acil serviste geçirmenin maliyetini paylaştı. Ortaya çıkan rakam ABD'deki sağlık sistemi yüzünden yaşanan problemlerin ne kadar haklı olduğunu gözler önüne serdi.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık hizmetlerinin çok pahalı olması, birçok insanın para vermemek için sağlık sorunlarını görmezden gelmesine veya tedavi olmayı ertelemesine neden oluyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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