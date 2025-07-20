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Bir Paramedik Açıkladı: Acil Bir Durumda Özel Hastaneye Gidildiğinde Para Ödemeniz Gerekir mi?

Bir Paramedik Açıkladı: Acil Bir Durumda Özel Hastaneye Gidildiğinde Para Ödemeniz Gerekir mi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.07.2025 - 14:07

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Bildiğiniz üzere özel sağlık hizmetlerinin ücretleri oldukça yüksek. Bu yüzden çoğu kişi özel hastaneye asla başvurmuyor. Fakat ambulansla özel hastaneye götürülürsek ya da acil bir durumda ne yakın seçenek özel hastane olduğu için özel hastanede tedavi olursak durum ne olur?

Paramedik Gamze Kuş, farklı senaryolar için ödemenin gerekip gerekmeyeceğini tek tek açıkladı. Fakat yine de pek çok kişinin içi rahat etmedi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gamzekuss/vid...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Gamze Kuş'un söylediğine göre ambulans sizi özel hastaneye götürürse para ödemeniz gerekmiyor.

Gamze Kuş'un söylediğine göre ambulans sizi özel hastaneye götürürse para ödemeniz gerekmiyor.

Siz acil bir durumda özel hastaneye giderseniz durum değişiyor. Burada durumunuzun aciliyetine göre karar veriliyor. Özel ambulans talep ettiğinizde her halükarda ödeme yapıyorsunuz. Fakat bu açıklamalara rağmen pek çok kişi özel hastanelerin farklı yöntemlerle para almanın bir yolunu bulacağını söyleyenler oldu. Böyle bir durumda da sağlık bakanlığına başvurmanız gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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