Bir Paramedik Açıkladı: Acil Bir Durumda Özel Hastaneye Gidildiğinde Para Ödemeniz Gerekir mi?

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gamzekuss/vid...
Bildiğiniz üzere özel sağlık hizmetlerinin ücretleri oldukça yüksek. Bu yüzden çoğu kişi özel hastaneye asla başvurmuyor. Fakat ambulansla özel hastaneye götürülürsek ya da acil bir durumda ne yakın seçenek özel hastane olduğu için özel hastanede tedavi olursak durum ne olur?
Paramedik Gamze Kuş, farklı senaryolar için ödemenin gerekip gerekmeyeceğini tek tek açıkladı. Fakat yine de pek çok kişinin içi rahat etmedi.
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Gamze Kuş'un söylediğine göre ambulans sizi özel hastaneye götürürse para ödemeniz gerekmiyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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