Bir Paramedik Açıkladı: Acil Bir Durumda Özel Hastaneye Gidildiğinde Para Ödemeniz Gerekir mi?

Bildiğiniz üzere özel sağlık hizmetlerinin ücretleri oldukça yüksek. Bu yüzden çoğu kişi özel hastaneye asla başvurmuyor. Fakat ambulansla özel hastaneye götürülürsek ya da acil bir durumda ne yakın seçenek özel hastane olduğu için özel hastanede tedavi olursak durum ne olur?

Paramedik Gamze Kuş, farklı senaryolar için ödemenin gerekip gerekmeyeceğini tek tek açıkladı. Fakat yine de pek çok kişinin içi rahat etmedi.