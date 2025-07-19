Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara YKS Sonuçlarının Açıklanmasının Ardından "En Doğru Tercih Nasıl Yapılır" Anlattı

Bugün milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Aylarca hatta belki senelerce süren yoğun çalışma sürecinin ardından sınavda ter döken gençler için bu dönem geleceklerine giden yolda önemli bir dönüm noktası. Adaylar sabah saatlerinden itibaren ÖSYM’nin resmi sitesine akın ederek puanlarını ve sıralamalarını öğrenmeye çalıştı. Kimileri hayal ettiği bölüme bir adım daha yaklaşmanın sevincini yaşarken, kimileri de yeni planlar yapma sürecine girdi. Sonuçlarla birlikte tercih dönemi de resmen başlamış oldu. Şimdi adaylar için en uygun üniversite ve bölümü seçme zamanı. Peki doğru tercih nasıl yapılır?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, en doğru tercihin nasıl yapılacağını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini tek tek anlattı.