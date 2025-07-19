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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara YKS Sonuçlarının Açıklanmasının Ardından "En Doğru Tercih Nasıl Yapılır" Anlattı

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara YKS Sonuçlarının Açıklanmasının Ardından "En Doğru Tercih Nasıl Yapılır" Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2025 - 17:07

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Bugün milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Aylarca hatta belki senelerce süren yoğun çalışma sürecinin ardından sınavda ter döken gençler için bu dönem geleceklerine giden yolda önemli bir dönüm noktası. Adaylar sabah saatlerinden itibaren ÖSYM’nin resmi sitesine akın ederek puanlarını ve sıralamalarını öğrenmeye çalıştı. Kimileri hayal ettiği bölüme bir adım daha yaklaşmanın sevincini yaşarken, kimileri de yeni planlar yapma sürecine girdi. Sonuçlarla birlikte tercih dönemi de resmen başlamış oldu. Şimdi adaylar için en uygun üniversite ve bölümü seçme zamanı. Peki doğru tercih nasıl yapılır?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, en doğru tercihin nasıl yapılacağını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini tek tek anlattı.

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Tercih döneminde birçok aday, heyecan ve belirsizlik içinde bazı önemli detayları gözden kaçırabiliyor.

Tercih döneminde birçok aday, heyecan ve belirsizlik içinde bazı önemli detayları gözden kaçırabiliyor.

Sıklıkla sadece bölümün adı ya da puanına bakılarak tercih yapılırken, bölümün ders içerikleri, mezuniyet sonrası iş olanakları ve kişinin ilgi alanları yeterince dikkate alınmıyor. Aynı şekilde, üniversitenin bulunduğu şehirdeki yaşam koşulları, sosyal imkanlar ve kampüs olanakları da çoğu zaman göz ardı ediliyor. Bazı öğrenciler, “yerleşmezsem ne olur” düşüncesiyle gerçekçi bir sıralama yapmadan çok yüksek ya da çok düşük sıralamalı bölümleri yazabiliyor. Uzman desteği almadan, yalnızca puana dayalı tercih yapmak da sık yapılan hatalardan biri. Sonuç olarak, tercih süreci sadece akademik değil, kişisel ve sosyal faktörlerle birlikte ele alınmalı; gelecekte pişmanlık yaşanmaması için kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu yüzden Özkara'nın anlattıkları pek çok öğrenci için oldukça önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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