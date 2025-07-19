YKS Sonucunu Gören Soluğu X'te Aldı! Birbirinden Trajikomik YKS Paylaşımları

Üniversite hayali kuran gençlerin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bu sabah açıklandı. Her sene öğrencilerin 'Sonuçlar ne zaman açıklanacak?' sorusuyla telaşlı bekleyişi had safhaya çıkarken ÖSYM 19 Temmuz'da süpriz yaptı ve sabah 06.00'da sonuçları duyurdu. E tabi YKS sonucuna bakan soluğu X'te aldı. Kimisi sonucunu görünce uzak düşüncelere daldı kimi de seneye bir daha hazırlanmanın hazırlığına şimdiden başladı. İşte birbirinden trajikomik YKS goygoyları.