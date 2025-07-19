YKS Sonucunu Gören Soluğu X'te Aldı! Birbirinden Trajikomik YKS Paylaşımları
Üniversite hayali kuran gençlerin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bu sabah açıklandı. Her sene öğrencilerin 'Sonuçlar ne zaman açıklanacak?' sorusuyla telaşlı bekleyişi had safhaya çıkarken ÖSYM 19 Temmuz'da süpriz yaptı ve sabah 06.00'da sonuçları duyurdu. E tabi YKS sonucuna bakan soluğu X'te aldı. Kimisi sonucunu görünce uzak düşüncelere daldı kimi de seneye bir daha hazırlanmanın hazırlığına şimdiden başladı. İşte birbirinden trajikomik YKS goygoyları.
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YKS her sene olduğu gibi bu sene de gürültü, patırtı, goygoy arasında gerçekleşti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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