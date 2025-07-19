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YKS Şampiyonunun Kardeşi LGS Birincisi Çıktı

YKS Şampiyonunun Kardeşi LGS Birincisi Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.07.2025 - 11:13

1 milyonu aşkın adayın ter döktüğü YKS’de sonuçlar bugün açıklandı.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 TYT ve AYT'de Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, Türkiye birincisi oldu. YKS şampiyonunun kardeşinin de LGS birincisi olduğu ortaya çıktı.

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YKS birincisi, Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu.

YKS birincisi, Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu.

Üniversite hayali kuran 1 milyonu aşkın adayın beklediği gün geldi. YKS sonuçları 19 Temmuz 2025 tarihinde sabah saat 06.00’da erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un duyurduğu sonuçlara göre, 2025 YKS Türkiye birincisi Gaziantep'ten çıktı. Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarında Türkiye birinciliğini elde etti. 

Özyurtseven, 'Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi'ni düşünüyorum. Ben her zaman dikkatli çalıştım. Bu yıl da aynı şekilde çalışmaya devam ettim. Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım. Fakat şu an çok mutluyum' dedi.

YKS şampiyonunun kardeşi LGS birincisi çıktı.

YKS şampiyonunun kardeşi LGS birincisi çıktı.

Öte yandan, YKS-2025 Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer aldığı öğrenildi.

2025 YKS Birincisi Kim?

2025 YKS Birincisi Kim?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025 YKS birincilerini X hesabından paylaştı. O paylaşım şöyle oldu:

  • Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi: Ahmet Eren Özyurtseven - Nizip Fen Lisesi / Gaziantep

  • Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Birincisi:

  • SAYISAL: Ahmet Eren Özyurtseven
  • SÖZEL: Muhammed İsmail Kuşat - Özel Tan Fen Lisesi / Bursa

  • EŞİT AĞIRLIK: Muhammed İsmail Kuşat

  • Yabancı Dil Testleri (YDT) Birincileri

  • ALMANCA: Elif Yılmaz - İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul
  • ARAPÇA: Abdulvahab Burro - Tofaş Fen Lisesi / Bursa
  • FRANSIZCA: Arda Eren Kartal  - Galatasaray Lisesi / İstanbul
  • İNGİLİZCE: Mehmet Sarak - Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir
  • RUSÇA: Ediz Doğan Karakoç - Haydarpaşa Lisesi / İstanbul

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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