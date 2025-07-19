YKS şampiyonunun kardeşi LGS birincisi çıktı.

Üniversite hayali kuran 1 milyonu aşkın adayın beklediği gün geldi. YKS sonuçları 19 Temmuz 2025 tarihinde sabah saat 06.00’da erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un duyurduğu sonuçlara göre, 2025 YKS Türkiye birincisi Gaziantep'ten çıktı. Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarında Türkiye birinciliğini elde etti.

Özyurtseven, 'Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi'ni düşünüyorum. Ben her zaman dikkatli çalıştım. Bu yıl da aynı şekilde çalışmaya devam ettim. Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım. Fakat şu an çok mutluyum' dedi.