YKS Şampiyonunun Kardeşi LGS Birincisi Çıktı
1 milyonu aşkın adayın ter döktüğü YKS’de sonuçlar bugün açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 TYT ve AYT'de Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, Türkiye birincisi oldu. YKS şampiyonunun kardeşinin de LGS birincisi olduğu ortaya çıktı.
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YKS birincisi, Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu.
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YKS şampiyonunun kardeşi LGS birincisi çıktı.
2025 YKS Birincisi Kim?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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