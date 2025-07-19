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YKS Sonuçları Açıklandı! ÖSYM Giriş YKS Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı: YKS Tercihleri Ne Zaman?

YKS Sonuçları Açıklandı! ÖSYM Giriş YKS Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı: YKS Tercihleri Ne Zaman?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.07.2025 - 09:21

1 milyonu aşkın adayın üniversite hayali için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları açıklandı. 21-22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen YKS’nin sonuçları bu sabah (19 Temmuz Cumartesi) duyuruldu. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. ÖSYM giriş ekranı YKS sınav sonuçlarına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

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2025-YKS: Sınav Sonuçları 19 Temmuz Cumartesi günü açıklandı.

2025-YKS: Sınav Sonuçları 19 Temmuz Cumartesi günü açıklandı.

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2025-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sınav sonuçları 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 06.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, X hesabından bir paylaşım yaptı. Sınav sonuçlarının açıklandığını duyuran Ersoy, 'Kıymetli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuçları adresi üzerinden erişebilirsiniz' ifadelerini kullandı.

YKS 2025 Şampiyonları Kim?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Özyurtseven, aynı zamanda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sayısal alanda da birinciliği elde etti. 

Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde ise birincilik Bursa Özel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed İsmail Kuşat'ın oldu.

Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ise 5 farklı dilde 5 öğrenci birinciliği göğüsledi. Alanlarına göre YDT birincileri ve okulları şöyle sıralandı: 

  • Almanca: Elif Yılmaz (İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul) 

  • Arapça: Abdulvahab Burro (Tofaş Fen Lisesi / Bursa) 

  • Fransızca: Arda Eren Kartal (Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi / İstanbul) 

  • İngilizce: Mehmet Sarak (Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir) 

  • Rusça: Ediz Doğan Karakoç (Haydarpaşa Lisesi / İstanbul)  

2025-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru sorulduğu ve iptal edilen sorunun olmadığı belirtildi.

ÖSYM Giriş YKS Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı

ÖSYM Giriş YKS Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı

YKS'ye 1 milyonu aşkın aday girdi. Adaylar YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sonucu öğrenmek için telefon ve bilgisayar başına geçti. 

👉🏻 Sınav sonucuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz 👈🏻

YKS Sınav Sonucunu Nasıl Görebilirim?

Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleriyle sonuçlarını sorgulayabiliyor. Sisteme ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişim mümkün.

Sonuç belgelerinde adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki puanları, başarı sıraları ve yerleştirme puanları bulunuyor.

YKS Tercihleri Ne Zaman 2025?

YKS Tercihleri Ne Zaman 2025?

Sınav sonucunu öğrenen adaylar 'YKS tercihleri ne zaman?' sorusunun yanıtını arıyor. Bu soruya yanıt ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi. Ersoy, 'Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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