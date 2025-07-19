YKS Sonuçları Açıklandı! ÖSYM Giriş YKS Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı: YKS Tercihleri Ne Zaman?
1 milyonu aşkın adayın üniversite hayali için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları açıklandı. 21-22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen YKS’nin sonuçları bu sabah (19 Temmuz Cumartesi) duyuruldu. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. ÖSYM giriş ekranı YKS sınav sonuçlarına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
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2025-YKS: Sınav Sonuçları 19 Temmuz Cumartesi günü açıklandı.
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ÖSYM Giriş YKS Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı
YKS Tercihleri Ne Zaman 2025?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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