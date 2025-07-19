YKS Sonuçları Açıklandı! ÖSYM Giriş YKS Sınav Sonuçları Sorgulama Ekranı: YKS Tercihleri Ne Zaman?

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2025-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sınav sonuçları 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 06.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, X hesabından bir paylaşım yaptı. Sınav sonuçlarının açıklandığını duyuran Ersoy, 'Kıymetli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuçları adresi üzerinden erişebilirsiniz' ifadelerini kullandı.

YKS 2025 Şampiyonları Kim?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Özyurtseven, aynı zamanda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sayısal alanda da birinciliği elde etti.

Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde ise birincilik Bursa Özel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed İsmail Kuşat'ın oldu.

Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ise 5 farklı dilde 5 öğrenci birinciliği göğüsledi. Alanlarına göre YDT birincileri ve okulları şöyle sıralandı:

Almanca: Elif Yılmaz (İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul)

Arapça: Abdulvahab Burro (Tofaş Fen Lisesi / Bursa)

Fransızca: Arda Eren Kartal (Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi / İstanbul)

İngilizce: Mehmet Sarak (Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir)

Rusça: Ediz Doğan Karakoç (Haydarpaşa Lisesi / İstanbul)

2025-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru sorulduğu ve iptal edilen sorunun olmadığı belirtildi.