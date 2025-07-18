Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Takvimini Duyurdu: Ramazan Bayramı’nda Ekstra Tatil Yok!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. MEB’in açıkladığı yeni dönem takviminde ise dikkat çeken Ramazan Bayramı tatili oldu. Ramazan Bayramı tarihleri, Mart ayındaki tatille çakıştığı için öğrenciler, Ramazan Bayramı'nda ayrıca tatil yapma imkanı bulamayacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait takvimi duyurdu.
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Takvimde en çok dikkat çeken bölüm Ramazan Bayramı’nın olduğu dönem oldu.
Yıl içindeki diğer resmi tatiller ise şöyle sıralandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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