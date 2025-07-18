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Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Takvimini Duyurdu: Ramazan Bayramı’nda Ekstra Tatil Yok!

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Takvimini Duyurdu: Ramazan Bayramı’nda Ekstra Tatil Yok!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.07.2025 - 10:33

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. MEB’in açıkladığı yeni dönem takviminde ise dikkat çeken Ramazan Bayramı tatili oldu. Ramazan Bayramı tarihleri, Mart ayındaki tatille çakıştığı için öğrenciler, Ramazan Bayramı'nda ayrıca tatil yapma imkanı bulamayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait takvimi duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait takvimi duyurdu.

MEB'in açıkladığı takvime göre yeni eğitim öğretim yılında ilk ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak. Öğrenciler, birinci dönemin ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapacak. Birinci dönem, 19 Ocak 2026'da başlayacak olan yarıyıl tatili ile sona erecek.

Öğrenciler ve öğretmenler için 15 günlük yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Takvimde en çok dikkat çeken bölüm Ramazan Bayramı’nın olduğu dönem oldu.

Takvimde en çok dikkat çeken bölüm Ramazan Bayramı’nın olduğu dönem oldu.

Dikkat çeken bölüm; Ramazan Bayramı’nın ikinci ara tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle öğrencilerin bu yıl ayrıca bir bayram tatili yapamayacak olması oldu.

İkinci ara tatil, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında planlandı. Ancak 2026 yılındaki Ramazan Bayramı tarihleri, bu ara tatille çakıştığı için öğrenciler, Ramazan Bayramı'nda ayrıca tatil yapma imkanı bulamayacak. 

Kurban Bayramı ise 2026'da okulların kapanmasına kısa bir süre kala kutlanacak. Arife günü 26 Mayıs Salı'ya denk gelirken, bayram 27-30 Mayıs tarihlerinde olacak.

Yıl içindeki diğer resmi tatiller ise şöyle sıralandı:

Yıl içindeki diğer resmi tatiller ise şöyle sıralandı:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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